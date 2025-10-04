16+
В Красноглинском районе Самары расширят 6 улиц и сделают набережную

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Представлены приоритетные направления развития Красноглинского района Самары. В нем 17 пунктов. Перечень обозначен в проекте Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. Составили его на основе пожеланий местных жителей, озвученных во время районных сессий.

Фото: Юлия Зиганшина

"Красноглинский район — один из крупнейших и наиболее экологически благоприятных районов Самары, расположенный в северной части города. Территория характеризуется разнообразным ландшафтом, включая Сокольи горы, леса первой категории и непосредственную близость к рекам Волга и Сок, что определяет его экологические достоинства", — отметили авторы стратегии.

В документе указано, что планируются масштабные работы по благоустройству района, начиная от дворовых территорий и заканчивая общественными пространствами, в том числе скверов на ул. Симферопольской и Ногина, имени Кузнецова, "Искра" и "Радуга", Яблоневого сада, бульваров Молодежи и по ул. Сергея Лазо. Кроме того, на территории района может появится набережная. Обустроить ее планируют рядом со сквером в поселке Южный, который находится на берегу Волги. В 2013–2014 годах там проводили работы по берегоукреплению, но полноценного благоустройства не производили. Хотя эта площадка может составить достойную конкуренцию известной Вертолетке.

Также планируются экологическая реабилитация водных объектов и благоустройство прилегающих территорий в поселках Мехзавод, Озерки, Красный Пахарь, Козелки, Винтай и Задельное, проведение мероприятий по замене биологически устаревших и аварийных деревьев с последующей высадкой новых пород. Комплекс работ проведут на территории вдоль Красноглинского шоссе, в районе Мехзаводского кладбища. Среди них — организация подъездных путей, пешеходной инфраструктуры и установка ограждения в целях соблюдения градостроительных и санитарных требований.

Что касается модернизации инфраструктуры района, то приоритетными назвали следующие мероприятия:

  • строительство и капитальный ремонт улично-дорожной сети, а также развитие системы наружного освещения в районах с индивидуальной жилой застройкой;
  • создание системы водоотведения дождевых и талых вод посредством строительства ливневых канализационных коллекторов;
  • реконструкция дорог с расширением проезжей части, устройством парковок и ремонтом прилегающих тротуаров на улицах Парижской Коммуны, Симферопольской, Мира, Николая Баженова, Донской и Батайской;
  • демонтаж устаревших и установка новых контейнерных площадок для сбора мусора;
  • обустройство специализированных площадок для выгула и дрессировки домашних животных;
  • строительства новых спортивных объектов и модернизации существующих;
  • формирование велосипедной транспортной инфраструктуры;
  • строительство муниципального плавательного бассейна;
  • создание культурно-исторического музея имени академика Н. Д. Кузнецова.

Предусматривает стратегия и комплексное развитие микрорайона Орловский, где выделяют участки многодетным семьям для строительства жилья. Планируется формирование транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Стратегия развития Самары сейчас проходит общественные обсуждения. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии до 16 октября. 

