Мэрия Самары будет выдавать сотрудникам на аренду жилья до 60 тыс. рублей

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники мэрии Самары смогут получать компенсации за аренду жилья до 60 тыс. руб. в месяц. Это следует из "Порядка возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения лицам, замещающим должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара", опубликованного для антикоррупционной экспертизы.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

В документе прописаны условия, при которых муниципальные служащие могут претендовать на компенсацию. Так, у них не должно быть собственного, предоставленного по договору соцнайма или служебного жилья на территории региона, они не должны снимать жилье у близких родственников. В подтверждение расходов на съем жилья должен быть предоставлен договор аренды и документы, подтверждающие платежи.

Напомним, нынешний мэр Самары Иван Носков, ранее был главой Дзержинска. Вслед за ним в Самару приехали сотрудники, работавшие с ним в Дзержинске и других городах.

В начале этого года мэрия Самары внесла в губернскую думу законодательную инициативу о предоставлении госслужащему гарантий возмещения по найму жилого помещения, связанному с временным пребыванием вне постоянного места жительства по долгу муниципальной службы. 

В пояснительной записке к документу указывалось, что подобная практика закреплена во многих регионах и есть в Самарской области, но ранее для получения гарантий возмещения у муниципального чиновника и его родственников не должно было быть жилья в собственности, а также жилья, оформленного по договору соцнайма и других видов найма жилья.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

