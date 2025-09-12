Мэрия Самары будет выдавать сотрудникам на аренду жилья до 60 тыс. рублей

Сотрудники мэрии Самары смогут получать компенсации за аренду жилья до 60 тыс. руб. в месяц. Это следует из "Порядка возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения лицам, замещающим должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара", опубликованного для антикоррупционной экспертизы.

В документе прописаны условия, при которых муниципальные служащие могут претендовать на компенсацию. Так, у них не должно быть собственного, предоставленного по договору соцнайма или служебного жилья на территории региона, они не должны снимать жилье у близких родственников. В подтверждение расходов на съем жилья должен быть предоставлен договор аренды и документы, подтверждающие платежи.

Напомним, нынешний мэр Самары Иван Носков, ранее был главой Дзержинска. Вслед за ним в Самару приехали сотрудники, работавшие с ним в Дзержинске и других городах.

В начале этого года мэрия Самары внесла в губернскую думу законодательную инициативу о предоставлении госслужащему гарантий возмещения по найму жилого помещения, связанному с временным пребыванием вне постоянного места жительства по долгу муниципальной службы.

В пояснительной записке к документу указывалось, что подобная практика закреплена во многих регионах и есть в Самарской области, но ранее для получения гарантий возмещения у муниципального чиновника и его родственников не должно было быть жилья в собственности, а также жилья, оформленного по договору соцнайма и других видов найма жилья.