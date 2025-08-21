16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новые правила благоустройства и подготовка Самары к зиме: что изменится и на что стоит обратить внимание Уходит в отставку глава Клявлинского района Климашов Департамент городского хозяйства и экологии Самары возглавил Евгений Владимирский Администрацию Жигулевска возглавил Алексей Иванов Департамент градостроительства Самары возглавил Максим Астапов

Муниципалитеты Власть и политика

Новые правила благоустройства и подготовка Самары к зиме: что изменится и на что стоит обратить внимание

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре автомобили, мешающие уборке дворов и улиц, очистке крыш от снега и наледи, а также вывозу мусора с контейнерных площадок, теперь будет разрешено перемещать в отсутствие их владельцев. Соответствующее дополнение правил благоустройства поддержали депутаты городской думы на очередном заседании.

Фото: Андрей Савельев

Ранее по этому вопросу в областной столице проходили общественные обсуждения.

"Ответственный подход автовладельцев к своим транспортным средствам очень важен. И, как правило, большинство жителей именно таковыми и являются. Но, к сожалению, практика из года в год показывает, что есть люди, игнорирующие эти правила. В результате их авто становятся препятствием для уборки снега, вывоза мусора или ремонтных работ. Из-за одного безответственного автовладельца все жители испытывают неудобства. Поэтому мы вынуждены были прийти к таким мерам", — сказал председатель думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

На повестке также — подготовка областного центра к отопительному сезону 2025/2026. Что сделано и что еще предстоит, обсудили на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии самарской Думы.

В настоящее время в Самаре проводят гидравлические испытания и реконструкцию теплотрасс. В городе более 9 тысяч многоквартирных домов проводят работу по подготовке к отопсезону.

"Для города это всегда особая зона ответственности, а в этом году она требует большего внимания в связи с новыми требованиями Ростехнадзора. Времени немного, но вопросы пока остаются. Ситуация находится на контроле главы Самары и депутатов городской Думы. У нас одна общая цель — обеспечить комфортное начало отопительного сезона, чтобы в каждом доме было тепло, и жители не испытывали дискомфорта", — отметил зампредседателя думы г. о. Самара Сергей Рязанов.

Более подробный материал читайте в пятницу, 22 августа, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31