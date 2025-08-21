Новые правила благоустройства и подготовка Самары к зиме: что изменится и на что стоит обратить внимание

В Самаре автомобили, мешающие уборке дворов и улиц, очистке крыш от снега и наледи, а также вывозу мусора с контейнерных площадок, теперь будет разрешено перемещать в отсутствие их владельцев. Соответствующее дополнение правил благоустройства поддержали депутаты городской думы на очередном заседании.

Ранее по этому вопросу в областной столице проходили общественные обсуждения.

"Ответственный подход автовладельцев к своим транспортным средствам очень важен. И, как правило, большинство жителей именно таковыми и являются. Но, к сожалению, практика из года в год показывает, что есть люди, игнорирующие эти правила. В результате их авто становятся препятствием для уборки снега, вывоза мусора или ремонтных работ. Из-за одного безответственного автовладельца все жители испытывают неудобства. Поэтому мы вынуждены были прийти к таким мерам", — сказал председатель думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

На повестке также — подготовка областного центра к отопительному сезону 2025/2026. Что сделано и что еще предстоит, обсудили на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии самарской Думы.

В настоящее время в Самаре проводят гидравлические испытания и реконструкцию теплотрасс. В городе более 9 тысяч многоквартирных домов проводят работу по подготовке к отопсезону.

"Для города это всегда особая зона ответственности, а в этом году она требует большего внимания в связи с новыми требованиями Ростехнадзора. Времени немного, но вопросы пока остаются. Ситуация находится на контроле главы Самары и депутатов городской Думы. У нас одна общая цель — обеспечить комфортное начало отопительного сезона, чтобы в каждом доме было тепло, и жители не испытывали дискомфорта", — отметил зампредседателя думы г. о. Самара Сергей Рязанов.

Более подробный материал читайте в пятницу, 22 августа, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).