Объявлен конкурс на должность главы Кинельского района

Собрание представителей Кинельского района опубликовало решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района.
Документ размещен на официальном сайте муниципалитета.
Конкурсные процедуры проводятся с 27 октября. Прием документов от кандидатов для участия осуществляется до 16 ноября по адресу: Кинель, ул. Ленина 36, здание администрации муниципального района Кинельский.
Среди условий для участия значатся наличие гражданства РФ, владение русским языком, отсутствие судимости, дееспособность и т. д.
Напомним, ранее губернатор отправил в отставку нынешнего главу Кинельского района Юрия Жидкова, возглавлявшего район с 29 октября 2020 года.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.