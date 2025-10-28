Объявлен конкурс на должность главы Кинельского района

Собрание представителей Кинельского района опубликовало решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района.

Документ размещен на официальном сайте муниципалитета.

Конкурсные процедуры проводятся с 27 октября. Прием документов от кандидатов для участия осуществляется до 16 ноября по адресу: Кинель, ул. Ленина 36, здание администрации муниципального района Кинельский.

Среди условий для участия значатся наличие гражданства РФ, владение русским языком, отсутствие судимости, дееспособность и т. д.

Напомним, ранее губернатор отправил в отставку нынешнего главу Кинельского района Юрия Жидкова, возглавлявшего район с 29 октября 2020 года.