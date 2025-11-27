Планы на трехлетку: бюджет Самары сохраняет социальную направленность

Депутаты городской думы приняли в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. Большую часть денег направят на социально значимые сферы: образование, благоустройство, развитие транспорта и жилищно-коммунальное хозяйство.

В следующем году доходы областного центра составят 31 млрд рублей, расходы — 34,1 млрд.

"Приоритеты в области налоговой политики не изменятся — это обеспечение условий для полного и стабильного поступления в бюджет закрепленных налогов и сборов, сохранение бюджетной устойчивости, Основная задача по увеличению доходов — это улучшение администрирования уже существующих видов платежей в бюджет", — отметил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Юрий Левин.

С января в городе введут туристический налог. Ставка составит 1% от стоимости проживания в гостиницах (минимум 100 рублей). К 2030 году сбор вырастет до 5%. Ожидается, что в следующем году это принесет в казну 94,7 млн рублей, в 2028-м — до 143,1 млн.

Перед принятием документа в первом чтении его обсудили на профильных комитетах.

"Бюджет по-прежнему социально ориентирован, — сказал председатель думы Сергей Рязанов. — В приоритете остаются переселение граждан из аварийного жилья, образование, развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство".

Он также отметил, что в новом году планируют строительство детских садов в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти, проспекта Карла Маркса, а также в Куйбышевском районе. Еще деньги заложены на капремонт школ и завершение работ по возведению ФОКа в поселке Прибрежный.

Проект бюджета основан на Стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года. Ее представил заместитель главы города — руководитель департамента экономического развития Владислав Зотов:

"В документе обозначены приоритеты, ориентированные на достижение национальных целей, на региональную повестку и ожидания жителей. Во время подготовки стратегии провели социологические опросы, в которых участвовали более 12 тысяч человек. Всего эксперты организовали 20 сессий, в том числе в каждом районе города, чтобы учесть специфику и потребности конкретных территорий. В результате собрано 665 предложений и инициатив по развитию областного центра".

Основная цель стратегии — создать в Самаре инновационный промышленный и транспортно-логистический центр мирового уровня с уникальной историей и гостеприимной городской средой.

В проекте бюджета пока не учтены поступления из вышестоящих бюджетов, это планируется сделать ко второму чтению.

"Все предложения, которые мы обсуждаем при верстке бюджета, сформированы на основе обращений горожан", — сказал председатель комитета гордумы по образованию и соцвопросам Вячеслав Звягинцев.

Детальное рассмотрение проекта бюджета продолжается. Сейчас сформирован реестр предложений по итогам заседаний профильных комитетов и наказов жителей. Администрация города направит доработанный проект в думу до 5 декабря.

Более подробный материал читайте в пятницу, 28 ноября, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).