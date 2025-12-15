16+
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С понедельника, 15 декабря, на должность главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев, сообщает мэрия города.

Алексей Валерьевич родился в Самаре, имеет высшее образование: окончил ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет", в 2019 г. на базе АНО ВО Университет "МИР" прошел переподготовку по программе "Государственное и муниципальное управление". 

Трудовую деятельность начал в 2012 г. с работы в частных компаниях. С 2014 по 2018 гг. работал в администрации Самарского района города Самары: прошел путь от главного специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству до начальника отдела муниципального контроля. С 2018 по 2022 гг. возглавлял МБУ "Самарское", а в 2020 г. был избран депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района города Самары.

Напомним, Георгий Выводцев, возглавлявший район с апреля 2022 г., завершил свою работу на данном посту 7 ноября текущего года. Исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района был назначен Владимир Чванов.

