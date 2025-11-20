Главой Кинельского района избран Владимир Чихирев

В четверг, 20 ноября, по итогам конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кинельского района был выбран Владимир Чихирев. Его кандидатуру депутаты районного собрания представителей поддержали единогласно. Об этом сообщили в официальной группе администрации района в сети "ВКонтакте".

Владимир Чихирев официально вступил в должность. Церемония принесения присяги состоялась в Доме культуры села Малая Малышевка во время внеочередного заседания районного собрания представителей.

Напомним, в конце октября был объявлен конкурс на замещение должности главы муниципалитета, в котором участвовали девять кандидатов. В начале ноября стало известно, что врио главы Кинельского района назначен экс-мэр Отрадного Владимир Чихирев.

По итогам заседания конкурсной комиссии под председательством спикера областного парламента, академика РАН Геннадия Котельникова, на внеочередное заседание собрания представителей района были выдвинуты две кандидатуры. Путем открытого голосования присутствующие депутаты единогласно поддержали Владимира Чихирева.

Владимир Александрович в своей речи сделал акцент на нескольких позициях в развитии Кинельского района и подчеркнул, что работать будет в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и главами сельских поселений: "Работу начну с наказов избирателей, которые поступили депутатам, - на основании наказов сформируем программу развития муниципалитета. В Кинельском районе развитый агропромышленный комплекс - будем усиливать связь с научными учреждениями, расположенными в Усть-Кинельском. Продолжим развитие спортивной инфраструктуры - району нужен Центр единоборств. Активизируем работу с молодежью, чтобы она оставалась в селах и комфортно себя чувствовала. Усилим волонтерское движение - в районе будет создан Доброцентр. Продолжим работу по развитию инфраструктуры в сфере здравоохранения, образования, культуры. Вся работа будет направлена на создание комфортной среды для жителей".

Предыдущий глава района Юрий Жидков, занимавший пост с 2020 г., был отправлен в отставку 14 октября.