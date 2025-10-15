Вячеслав Федорищев объяснил, почему уволил главу Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере МАХ прокомментировал увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова.
"Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", — сказал Вячеслав Федорищев.
Напомним, губернатор отправил в отставку главу района накануне, 14 октября. Его и. о. будет представлен для назначения городской думой в ближайшие несколько недель.
