Глава региона обсудил реформу правительства с депутатами губернской думы в Самаре

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатами Самарской губернской думы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Обсуждение коснулось изменений в Устав Самарской области и структуры правительства региона. Губернатор подчеркнул важность мнения депутатов для подготовки взвешенных решений, которые должны не только соответствовать текущим требованиям, но и сохранять актуальность на несколько лет вперёд, отвечая интересам жителей области.

Особое внимание он уделил тому, что такие консультации позволяют учесть опыт муниципальных образований, а также личный профессиональный опыт депутатов для подготовки сбалансированных решений по важным вопросам, таким как экология, мусорная реформа, модернизация коммунального хозяйства и дорожная инфраструктура.

"Структура правительства Самарской области не требует согласования с депутатским корпусом. Это факт, мы могли решение принять абсолютно самостоятельно, это наши полномочия. Но всегда когда изменяется структура областной думы, вы всегда советуетесь с моим заместителем по внутренней политике. Это тоже консультация, но в рамках нашего соглашения, которое мы подписали. Я считаю это правильно, нам необходимо повышать такую командную работу. Поэтому я готов сегодня с вами обсудить достаточно много тех идей, тех гипотез, которые у вас есть относительно дальнейшего развития не структуры даже, а содержания работы правительства Самарской области", — отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе диалога присутствующие обсудили различные аспекты предстоящих правок. На следующей неделе профильные комитеты их доработают, а в четверг вынесут на рассмотрение Самарской губернской думы.

