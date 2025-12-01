16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поручил отремонтировать дорогу от ул. Ташкентская до "Самара Арены" В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области По программе "Народный бюджет" в 2025 г. будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарских женщин с Днем матери В Самаре досрочно завершили проходку метро "Театральная"

Губернатор Власть и политика

В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, Единый институт развития Самарской области был создан в 2024 г. на базе АО "Корпорация развития Самарской области". Его ключевая цель — стать центральным координатором деятельности региональных институтов развития бизнеса, оказывая поддержку в режиме "одного окна" как стартапам и микропредприятиям, так и крупным компаниям-инвесторам.

Институт призван обеспечивать сопровождение инвестиционных проектов, подбор и доведение комплекса мер поддержки, доступных на региональном и федеральном уровнях, адресно до каждого проекта.

"Все направлено на то, чтобы повышать инвестустойчивость нашего региона", — подчеркнул губернатор.

О результатах работы ЕИР и планах на 2026 г. доложил генеральный директор АО "Корпорация развития Самарской области" Иван Манаев. Так за время работы института подготовлена нормативная база для деятельности, проведен аудит деятельности 11 участников ЕИР, который позволил установить дублирование полномочий и функций между некоторыми институтами развития, а также выявить лучшие практики для дальнейшего тиражирования на все институты. Кроме того, создан медиацентр ЕИР Самарской области. На базе специализированной системы собраны сведения об инвестиционных проектах, которые реализуются в Самарской области и которые сопровождают организации, входящие в Единый институт развития региона.

"В настоящее время в CRM-системе содержатся сведения обо всех параметрах, возможных проблемах и текущем этапе реализации по проектам, сопровождаемым Агентством по привлечению инвестиций, а также локализованным на территории особой экономической зоны "Тольятти" и на площадках индустриальных и логистических парков региона", — уточнил Иван Манаев.

Вячеслав Федорищев поставил задачу через 2 недели представить отчет о конкретных реализованных проектах. "Помимо большой проделанной организационной работы, жителям должна быть видна "полезность" Единого института развития региона", — сказал губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4