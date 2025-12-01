Вячеслав Федорищев поручил отремонтировать дорогу от ул. Ташкентская до "Самара Арены"

В понедельник, 1 декабря, в региональном правительстве прошло оперативное совещание под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Первым вопросом повестки обсудили реализацию государственной региональной программы "Народный бюджет Самарской области".

В 2025 г. по поручению губернатора объем выделенных на программу средств увеличили в 2 раза, до 700 млн рублей. А также сокращена минимальная сумма обязательного софинансирования для юридических лиц с 7% до 6%, для физических лиц — с 7% до 3%. Увеличены максимальные гарантированные размеры средств из областного бюджета, на которые может рассчитывать каждое муниципальное образование.

С докладом выступила заместитель министра внутренней политики Самарской области Мария Купцова. Она отметила, что в рамках государственной программы "Народный бюджет Самарской области" в 2025 году завершается реализация 283 инициатив во всех 10 городских округах и 139 городских и сельских поселениях. Реализация государственной программы Самарской области "Народный бюджет" ведется в плановом режиме и рассчитана до 2030 года. Она позволяет вовлечь активных жителей в непосредственную работу с властью.

Прием заявок на 2026 г. завершен. Глава региона поставил задачу ускорить проведение конкурсной комиссии по отбору проектов, чтобы быстрее начать реализацию народных инициатив.

"От этого зависит, когда будут доведены средства, когда будут расторгованы там, где это необходимо, проекты и так далее, по сути, физическое выполнение. "Народный бюджет" будет только развиваться, а дисциплина там должна быть более жесткая, с тем чтобы большее количество добрых дел успевали сделать и завершать не к концу года просто потому что нужно, а к сентябрю, когда площадками можно пользоваться", — сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что на 2027 г. необходимо увеличить финансирование программы. "На "Народный бюджет" ставьте 1 млрд рублей в предварительных проектировках на 2027 год, которые мы будем обсуждать уже весной", — поручил губернатор заместителю председателя правительства — министру финансов Самарской области Ольге Собещанской.

Затем рассмотрели результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР). Единый институт развития Самарской области был создан в 2024 году на базе АО "Корпорация развития Самарской области". Его ключевая цель — стать центральным координатором деятельности региональных институтов развития бизнеса, оказывая поддержку в режиме "одного окна" как стартапам и микропредприятиям, так и крупным компаниям-инвесторам.

Институт призван обеспечивать сопровождение инвестиционных проектов, подбор и доведение комплекса мер поддержки, доступных на региональном и федеральном уровнях, адресно до каждого проекта.

"Все направлено на то, чтобы повышать инвестустойчивость нашего региона", — подчеркнул губернатор.

Доложил о результатах работы ЕИР и планах на 2026 год генеральный директор АО "Корпорация развития Самарской области" Иван Манаев. Так за время работы института подготовлена нормативная база для деятельности, проведен аудит деятельности 11 участников ЕИР, который позволил установить дублирование полномочий и функций между некоторыми институтами развития, а также выявить лучшие практики для дальнейшего тиражирования на все институты. Кроме того, создан медиацентр ЕИР Самарской области. На базе специализированной системы собраны сведения об инвестиционных проектах, которые реализуются в Самарской области и которые сопровождают организации, входящие в Единый институт развития региона.

"В настоящее время в CRM-системе содержатся сведения обо всех параметрах, возможных проблемах и текущем этапе реализации по проектам, сопровождаемым Агентством по привлечению инвестиций, а также локализованным на территории особой экономической зоны "Тольятти" и на площадках индустриальных и логистических парков региона", — уточнил Иван Манаев.

Глава региона поставил задачу через 2 недели представить отчет о конкретных реализованных проектах. "Помимо большой проделанной организационной работы, жителям должна быть видна "полезность" Единого института развития региона", — сказал губернатор.

Далее на оперативном совещании рассмотрели обращения граждан. Жители с. Жигули сообщили губернатору, что маршрут Тольятти - Большая Рязань сделали сезонным. Его заменили на 168 маршрут, у которого первый рейс в 09:00 утра, что делает невозможным своевременно добраться жителям до учебы и работы. Ситуацию на контроль взял министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. Вопрос будет решен.

К главе региона обратились жители г. Самары по вопросу состояния основной пешеходной дороги до стадиона "Солидарность Самара Арена". Они сообщили, что от трамвайной остановки на улице Ташкентской до стадиона пешком дойти невозможно, дорога вся в ямах. Губернатор поставил администрации города задачу в кратчайшие сроки найти пути решения и предложить объем работ, который можно провести в самое ближайшее время, а в следующем году провести полный ремонт дороги.

Еще одним из вопросов от жителей прозвучала необходимость организовать школьный автобус в Сызрани в школе № 2. Главе г. Сызрань даны соответствующие поручения.