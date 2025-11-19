Вячеслав Федорищев поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником

В среду, 19 ноября, губернатор Самарской области поздравил самарцев с Днем преподавателя высшей школы.
Он напомнил, что праздник был учрежден в 2021 году и подчеркивает важную роль профессорско-преподавательского состава вузов в совершенствовании системы образования в стране, решении задачи, поставленной главой государства, по обеспечению технологического суверенитета России. Кроме того, он призван усилить интерес молодежи к преподавательскому труду, способствовать притоку кадров в научно-исследовательскую среду.
Губернатор подчеркнул, что Самарская область — регион передовых вузов и большой науки.
"Университетские сообщества активно участвуют в формировании нового технологического уклада страны, обеспечивая подготовку высококвалифицированных специалистов и исследователей, способных решать самые масштабные задачи", — сказал он.
Вячеслав Федорищев поблагодарил преподавателей за труд, способствующий повышению уровня российского высшего образования и науки, за ответственность, целеустремленность, верность своему призванию.
"От всей души желаю вам успехов, новых открытий и карьерного роста! Пусть ваши усилия будут вознаграждены высокими результатами студентов, интересными проектами и значимыми достижениями!" — пожелал он.
