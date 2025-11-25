16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников налоговой службы Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса "Студент года" в Самарской области Вячеслав Федорищев поручил подготовить предложения по усилению маршрутной сети общественного транспорта в Самарской области В Самаре Вячеслав Федорищев встретился с молодыми учеными Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре

Губернатор Власть и политика

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников налоговой службы

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 25 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. Мероприятие, посвященное 35-летию образования ФНС России, прошло на площадке ДК им. А. С. Пушкина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В своем выступлении глава региона отметил историческую преемственность налоговой службы, истоки которой уходят в 1573 год, когда впервые в царской России был создан орган, объединивший под своим управлением сбор основных государственных доходов.

Поздравляя работников и ветеранов с профессиональным праздником, он отметил, что на протяжении всех этапов развития государства главной задачей службы является обеспечение суверенности и стабильности страны.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность которого подтверждается практическими результатами буквально по каждому направлению.

"От результатов вашей деятельности зависит поступление более 90% доходов в бюджеты всех уровней. Эти средства являются основой для устойчивого социально-экономического развития Самарской области и всей страны", — сказал глава региона.

Было отмечено, что объем поступлений в бюджетную систему РФ в 2024 г. составил более 1 трлн рублей. По словам Вячеслава Федорищева, это характеризует Самарскую область как регион, который вносит весомый вклад в развитие страны по многим направлениям.

В настоящее время в налоговых органах Самарской области трудятся более 2 тыс. сотрудников. Важным в их деятельности, по мнению главы региона, является преемственность поколений, наставничество.

"Вы настоящие профессионалы, люди ответственные, компетентные, достойно продолжаете дело своих предшественников, сохраняя лучшие традиции службы, — отметил губернатор. — Спасибо ветеранам налоговой службы, которые продолжают оставаться примером для молодых специалистов. Конечно же, продолжение такого наставничества является залогом дальнейшего развития налоговой службы".

Помимо профессионализма сотрудников УФНС России по Самарской области и территориальных налоговых органов региона на заседании коллегии была отмечена их высокая социальная активность, участие в различных общественных инициативах, в числе которых спортивные мероприятия, волонтерская деятельность.

Так, например, в рамках грантовых проектов "Папа дома, СемьяZ" и "Патриот" образована волонтерская группа "СВОихНеБросаем". За свою деятельность она получила множество различных наград, а также была удостоена премии ФНС России в номинации "Герои нашего времени".

Глава региона в своем выступлении также акцентировал внимание на системной работе по поддержке участников СВО и их семей. Представители волонтерской группы не один раз доставляли гуманитарную помощь в зону специальной военной операции: отправлено 15 таких гуманитарных конвоев.

"Отдельные слова признательности вам за поддержку участников специальной военной операции и их близких, отправку гуманитарных грузов, помощь новым территориям, разноплановую волонтерскую деятельность, организацию патриотических мероприятий", — сказал Вячеслав Федорищев, подчеркнув весомый вклад налоговиков в общее дело.

На заседании коллегии также с приветственным словом к участникам обратились главный федеральный инспектор по Самарской области Аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаил Феоктистов, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Ольга Собещанская. С докладом выступил руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев.

В ходе заседания коллегии состоялось вручение заслуженных наград лучшим сотрудникам налоговой службы.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30