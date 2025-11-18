16+
Губернатор Власть и политика

В Самарской области ужесточат запреты на трудоустройство мигрантов

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области выставили на публичное обсуждение проект указа губернатора об установлении на 2026 год запрета на привлечение иностранных граждан к работе в некоторых сферах деятельности. Мигрантов нельзя будет нанимать даже уборщиками.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Согласно документу, в 2026 году иностранцев нельзя будет трудоустраивать на производства:

  • продуктов питания: хлеба, кондитерских изделий, молочных и диетических продуктов, детского и лечебного питания, соков, питания беременных и кормящих женщин;
  • двигателей и турбин (кроме автомобильных, авиационных и мотоциклетных);
  • насосов и компрессоров;
  • частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов;
  • беспилотных авиасистем;
  • турбореактивных, реактивных и турбовинтовых двигателей.

Также мигрантам запретили заниматься ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов (в том числе космических), работать в торговле, такси, курьерами, на почте, в некоторых видах заведений общепита и в сфере образования, заниматься пассажирскими перевозками и научными исследованиями. Посмотрите весь список.

"Это продолжение работы, начатой в 2024–2025 годах, в части ограничения привлечения иностранных трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, в ряде видов экономической деятельности, — говорится в пояснительной записке к проекту указа. — В то же время проект указа учитывает позицию МВД РФ в части установления запрета и невозможности привлечения иностранных граждан на основании патента в определенном виде экономической деятельности в целом, вне зависимости от профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности), по которой будет трудиться иностранный гражданин. Таким образом, проект указа не содержит каких — либо исключений и возможности привлечения иностранных работников указанной категории по отдельным профессиям".

Речь идет о том, что в текущем году в некоторых из обозначенных сфер действуют исключения на найм мигрантов. Их можно трудоустраивать дворниками, уборщиками территорий, производственных и служебных помещений. В 2026 году это будет невозможно.

 

 

