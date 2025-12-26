В Самаре Вячеслав Федорищев подводит итоги 2025 года

Прямо сейчас губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев начал подведение основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.
Ключевые темы: социальная поддержка; реализация национальных проектов; развитие транспортной сферы и ЖКХ; благоустройство; комплексная поддержка участников СВО и их семей; развитие здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства, спорта, туризма и многое другое.
Мероприятие проходит в региональном Правительстве, в нем принимают участие: депутатский корпус, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций, представители ключевых отраслей, заслуженные жители региона.
Прямая трансляция идет в эфире телеканалов "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24" и "Самара-ГИС", а также в их социальных сетях. Трансляция доступна на официальных ресурсах правительства Самарской области.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит