В Самаре Вячеслав Федорищев подводит итоги 2025 года

Прямо сейчас губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев начал подведение основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

Ключевые темы: социальная поддержка; реализация национальных проектов; развитие транспортной сферы и ЖКХ; благоустройство; комплексная поддержка участников СВО и их семей; развитие здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства, спорта, туризма и многое другое.

Мероприятие проходит в региональном Правительстве, в нем принимают участие: депутатский корпус, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций, представители ключевых отраслей, заслуженные жители региона.

Прямая трансляция идет в эфире телеканалов "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24" и "Самара-ГИС", а также в их социальных сетях. Трансляция доступна на официальных ресурсах правительства Самарской области.