16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2025 г. на поддержку самарских семей с детьми направили свыше 39 млрд рублей Вячеслав Федорищев: Регион успешно разместил облигации под 15,1% годовых В Самаре Вячеслав Федорищев подводит итоги 2025 года Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню спасателя Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Государственного совета при президенте РФ

Губернатор Власть и политика

В Самаре Вячеслав Федорищев подводит итоги 2025 года

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прямо сейчас губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев начал подведение основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ключевые темы: социальная поддержка; реализация национальных проектов; развитие транспортной сферы и ЖКХ; благоустройство; комплексная поддержка участников СВО и их семей; развитие здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства, спорта, туризма и многое другое.
Мероприятие проходит в региональном Правительстве, в нем принимают участие: депутатский корпус, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций, представители ключевых отраслей, заслуженные жители региона.

Прямая трансляция идет в эфире телеканалов "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24" и "Самара-ГИС", а также в их социальных сетях. Трансляция доступна на официальных ресурсах правительства Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4