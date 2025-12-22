Вячеслав Федорищев поздравил самарских энергетиков с профессиональным праздником

В понедельник, 22 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником - Днем энергетика.
Глава региона напомнил, что уже более 90 лет региональная энергосистема, имеющая богатую историю и славные традиции, работает на благо жителей Самарской области. Усилиями энергетиков, создававших Жигулевскую ГЭС, теплоэлектроцентрали и другие важнейшие энергообъекты, был заложен прочный фундамент для развития промышленности и экономики губернии.
"И сегодня, обеспечивая надежное функционирование энергетического комплекса, стабильность и качество энергоснабжения, вы вносите весомый вклад в реализацию инициированных президентом России Владимиром Путиным национальных проектов, способствуете повышению качества жизни людей в Самарской области", — сказал губернатор.
Вячеслав Федорищев подчеркнул: надежная энергетическая система — основа для оборонно-промышленного комплекса, крепкий тыл, обеспечивающий достижение целей специальной военной операции.
"Признателен предприятиям и сотрудникам отрасли за поддержку наших защитников Отечества и их семей. Особую благодарность выражаю ветеранам энергетики, опыт и знания которых востребованы новым поколением специалистов. Уважаемые друзья! Уверен, ваши ответственность и профессионализм и в дальнейшем позволят успешно решать самые сложные и масштабные государственные задачи.
Желаю вам трудовых успехов, здоровья, счастья и благополучия!" — пожелал губернатор.
