Вячеслав Федорищев: Регион успешно разместил облигации под 15,1% годовых

Реализация взвешенной долговой политики позволила сократить объем рыночных заимствований и соответственно расходы на обслуживание долга. Об этом 26 декабря заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя в прямом эфире итоги года.

"Обеспечено успешное размещение облигационного займа Самарской области с оптимальными параметрами при ставке купонного дохода 15,1% годовых. Итоги размещения в очередной раз подтвердили высокое доверие инвесторов Самарской области, а также репутацию региона как надежного заемщика на рынке долгового капитала", — подчеркнул глава региона.

Ранее региональный минфин сообщал, что в ходе сбора заявок со стороны покупателей было подано 47 заявок на общую сумму свыше 27 млрд рублей.

19 декабря на Московской Бирже состоялось размещение государственных облигаций Самарской области 2025 г. в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

В соответствии с решением об эмиссии объем выпуска составляет 9 млрд руб., срок обращения бумаг — 1092 дня, купон — квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 12 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2026 г. — 30%, в 2027 г. — 40%, в 2028 г. — 30%.

Размещенному выпуску рейтинговое агентство АКРА присвоило рейтинг "АА (RU)".

Это шестнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил Сбербанк КИБ. Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк.