16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2025 г. на поддержку самарских семей с детьми направили свыше 39 млрд рублей Вячеслав Федорищев: Регион успешно разместил облигации под 15,1% годовых В Самаре Вячеслав Федорищев подводит итоги 2025 года Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню спасателя Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Государственного совета при президенте РФ

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: Регион успешно разместил облигации под 15,1% годовых

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Реализация взвешенной долговой политики позволила сократить объем рыночных заимствований и соответственно расходы на обслуживание долга. Об этом 26 декабря заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя в прямом эфире итоги года.

"Обеспечено успешное размещение облигационного займа Самарской области с оптимальными параметрами при ставке купонного дохода 15,1% годовых. Итоги размещения в очередной раз подтвердили высокое доверие инвесторов Самарской области, а также репутацию региона как надежного заемщика на рынке долгового капитала", — подчеркнул глава региона.

Ранее региональный минфин сообщал, что в ходе сбора заявок со стороны покупателей было подано 47 заявок на общую сумму свыше 27 млрд рублей.

19 декабря на Московской Бирже состоялось размещение государственных облигаций Самарской области 2025 г. в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

В соответствии с решением об эмиссии объем выпуска составляет 9 млрд руб., срок обращения бумаг — 1092 дня, купон — квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 12 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2026 г. — 30%, в 2027 г. — 40%, в 2028 г. — 30%.

Размещенному выпуску рейтинговое агентство АКРА присвоило рейтинг "АА (RU)". 

Это шестнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил Сбербанк КИБ. Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4