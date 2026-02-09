Авито: жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 тыс. рублей

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, будут ли они отмечать День всех влюбленных, как они проведут этот праздник и что хотят получить в подарок. Оказалось, что в этом году праздновать 14 февраля будут почти половина опрошенных, а самый желанный подарок — романтический ужин.

Отмечать День святого Валентина в этом году будут почти половина (45%) жителей Самары, и в основном — молодежь 18-24 лет. А 6% будут праздновать День Петра и Февронии — это чаще опрошенные старше 55 лет (18%). Еще 4% хотели бы отметить День всех влюбленных, но столкнулись с непониманием партнера.

При этом почти во всех парах ожидания от праздника совпадают — 50% легко определились с планами, а 47%, хоть и с нюансами, но достигли общих договоренностей. Совсем разные взгляды на День святого Валентина всего у 3% опрошенных.

Что хотят получить в подарок

Примечательно, что для многих опрошенных сам праздник — уже подарок. Так, 24% хотели бы получить на День всех влюбленных от своей половинки просто романтический ужин. Еще 23% обрадовались бы небольшому путешествию или выходным вдвоем. А 22% и вовсе ответили, что подарок им не важен. В основном это молодежь 18-24 лет.

Также среди желанных подарков — цветы (20%), ювелирные украшения или бижутерия (13%) и парфюмерия (12%). Эти категории в основном отмечали женщины. Мужчины же больше были бы рады какому-то гаджету — например, смарт-часам или наушникам (16%), или какому-то хорошему алкогольному напитку (10%). А молодежь 18-24 лет чаще выбирала фотосессию вдвоем (15%), мягкие игрушки (15%) и подарки ручной работы (14%).

Сколько тратят и где покупают

В среднем опрошенные планируют потратить на подарок ко Дню всех влюбленных 8 000 рублей. Причем мужчины закладывают бюджет на треть больше. Вместе с тем, 10% хотят уложиться в 2 000 рублей, 56% — в сумму от 2 000 до 5 000 рублей. Еще 16% готовы потратить от 5 000 до 10 000 рублей, а 19% — еще больше.

Покупать подарки к романтичному празднику в основном планируют на онлайн-платформах (58%). Еще 27% отправятся в офлайн-магазины, а 15% — на сайты или в приложения конкретных брендов.

Соцсети и красные флаги

При этом 35% опрошенных признаются, что часто вдохновляются идеями для праздника в соцсетях. Еще четверти (29%) иногда хочется повторить что-то увиденное в ленте. Впрочем, также 29% совсем не обращают внимание на такой контент, но 7% говорят о его негативном влиянии — такие посты вызывают чувство неполноценности.

Также 50% признаются, что не ищут красных флагов в этом празднике, ведь главное — сами отношения. А вот 15% расстроились бы, если бы им не подарили подарок. 13% — если бы вручили что-то обычное, "для галочки", а 7% — если бы подарок преподнесли без тепла и внимания.