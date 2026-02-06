В Самаре предложили реконструировать десятки улиц

Власти Самарской области планируют реконструировать десятки улиц областной столицы в рамках развития района Безымянка. Это следует из концепции, презентованной в пятницу, 6 февраля, на заседании рабочей группы Единого градостроительного совета региона.

Презентованная схема развития улично-дорожной сети выглядит весьма амбициозно - новые магистрали, мосты из основной части города, выходящие на Заводское шоссе, продление ул. Победы... Но обо всем по порядку.

Схема предполагает строительство ул. Набережная реки Самара, как продолжения Южной обводной дороги, создание и реконструкцию участков ул. 22 Партсъезда от Заводского шоссе до Набережной реки Самары, а также и между Ставропольской и пр. Карла Маркса (последний участок обсуждается уже несколько лет). Также предлагается продлить ул. Советской Армии до Заводского шоссе - сейчас они разделены железнодорожными путями.

Мост над жд путями может появиться между улицами Алма-Атинской и Металлургической.

Также в планах создание магистрали Южный проезд, идущей вдоль железнодорожных путей от ул. Земеца до ул. Авроры и ул. Речной.

Улицу Олимпийскую предлагается сделать продолжением ул. Победы с выходом к Ракитовскому шоссе и пр. Карла Маркса. Новая дорога должна стать магистралью общегородского значения.

Улица Физкультурная может быть реконструирована как продолжение Зубчаниновского шоссе.

Улицу Земеца планируют реконструировать и продлить с переходом в ул. Ветлянскую.

В планах также воссоздание и реконструкция ул. Советской, которая должна стать продолжением ул. Ташкентской до ул. Победы (сейчас на этом участке проходят тротуары и трамвайные пути).

Магистралью общегородского значения предлагается сделать и ул. Береговую, которая также должна быть реконструирована.

Улицу Ставропольскую планируют расширить с организацией по ней двустороннего движения и трамвайной линией по центру (сейчас она так выглядит только на участке от 22 Партсъезда до Ново-Вокзальной). А ул. Свободы реконструировать с повышением категории до магистрали районного значения, сделав продолжением ул. Дыбенко до ул. Алма-Атинской.

Улица Краснодонская также должна стать магистралью районного значения и снять часть нагрузки с пр. Кирова на участке от ул. Физкультурной до пр. Карла Маркса.

Напомним, концепция развития Безымянки разработана АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Проект реализуется в рамках курса на новую градостроительную политику.