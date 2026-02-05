16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 6 февраля изменится расписание на переправе через Волгу Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники Последствия коммунальной аварии в Самаре устранили после вмешательства прокуратуры В центрах амбулаторной онкопомощи за год провели более 230000 исследований Минприроды Самарской области: 600 кубометров лесоматериалов и 15 тонн гумпомощи доставили в зону СВО в 2025 году

Общество

Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем, дипломов и нагрудных знаков лауреатам Губернских премий в области науки и техники.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Романов, поздравляя победителей, подчеркнул, что Россия всегда славилась своей наукой и в стране действуют различные научные центры. Самарская область по праву входит в десятку лидеров научно-технологического развития российских регионов и во многом обязана этим своим ученым.

"Сегодня, в преддверии Дня российской науки, мы выражаем особую признательность и благодарность за ваш труд, за неустанный поиск ответов на вопросы, волнующие все человечество", - обратился он к лауреатам. Вячеслав Романов также отметил гордость за университеты региона, активно участвующих в проекте "Приоритет-2030". Эти учебные заведения развивают передовые инженерные школы и укрепляют свои позиции в российских и международных рейтингах.

Губернатор Вячеслав Федорищев оказывает всестороннюю поддержку ведущим научным школам. В 2025 г. по его инициативе впервые был проведен региональный отбор университетских передовых инженерных школ. Победителем стала школа СамГТУ, созданная в партнерстве с холдингом "Технодинамика".

Недавно при поддержке главы региона стартовал научно-популярный проект "Крылья науки". Этот проект направлен на привлечение молодежи в сферу разработок и исследований. Под контролем губернатора продолжается создание межвузовского кампуса "Куйбышев", который станет центром притяжения для молодых исследователей и промышленных партнеров.

С 2026 г. увеличено финансирование конкурса молодых ученых, а критерии отбора расширены. Теперь в конкурсе могут участвовать не только студенты и аспиранты, но и докторанты.

В рамках церемонии награждения были вручены премии лучшим представителям университетов и научных организаций за исследования, которые значительно повлияли на развитие естественных, технических и гуманитарных наук. Эти работы способствовали внедрению новой техники и передовых технологий в экономику региона.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: "Самарская область по праву входит в десятку лидеров научно-технологического развития России. Это результат труда ученых региона, занимающихся фундаментальной и прикладной наукой. Их открытия решают ключевые задачи и закладывают основу дальнейшего прогресса. Я рад, что с каждым годом в самарской науке появляется все больше прикладных разработок и молодых талантов".

Среди лауреатов можно выделить Бориса Бородулина, профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии Самарского государственного медицинского университета. Его работа "Инновационные методы лечения туберкулеза легких" получила высокую оценку. Анна Клентак, доцент Самарского университета им. Королева, была отмечена за исследование "Цифровые инструменты управления конкурентоспособностью продукции современного автомобилестроения при запуске промышленной сборки". Марина Мясникова, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции яровой твердой пшеницы Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова, победила с работой "Создание сортов яровой твердой пшеницы высокого качества, адаптированных к степным районам Среднего Поволжья".

Ежегодно присуждаются восемь премий губернатора Самарской области в размере 350 тыс. руб. и двадцать Губернских премий в области науки и техники по 100 тыс. рублей. Эти конкурсы неизменно вызывают большой интерес среди научной и вузовской общественности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1