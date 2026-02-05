Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники

В четверг, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем, дипломов и нагрудных знаков лауреатам Губернских премий в области науки и техники.

Вячеслав Романов, поздравляя победителей, подчеркнул, что Россия всегда славилась своей наукой и в стране действуют различные научные центры. Самарская область по праву входит в десятку лидеров научно-технологического развития российских регионов и во многом обязана этим своим ученым.

"Сегодня, в преддверии Дня российской науки, мы выражаем особую признательность и благодарность за ваш труд, за неустанный поиск ответов на вопросы, волнующие все человечество", - обратился он к лауреатам. Вячеслав Романов также отметил гордость за университеты региона, активно участвующих в проекте "Приоритет-2030". Эти учебные заведения развивают передовые инженерные школы и укрепляют свои позиции в российских и международных рейтингах.

Губернатор Вячеслав Федорищев оказывает всестороннюю поддержку ведущим научным школам. В 2025 г. по его инициативе впервые был проведен региональный отбор университетских передовых инженерных школ. Победителем стала школа СамГТУ, созданная в партнерстве с холдингом "Технодинамика".

Недавно при поддержке главы региона стартовал научно-популярный проект "Крылья науки". Этот проект направлен на привлечение молодежи в сферу разработок и исследований. Под контролем губернатора продолжается создание межвузовского кампуса "Куйбышев", который станет центром притяжения для молодых исследователей и промышленных партнеров.

С 2026 г. увеличено финансирование конкурса молодых ученых, а критерии отбора расширены. Теперь в конкурсе могут участвовать не только студенты и аспиранты, но и докторанты.

В рамках церемонии награждения были вручены премии лучшим представителям университетов и научных организаций за исследования, которые значительно повлияли на развитие естественных, технических и гуманитарных наук. Эти работы способствовали внедрению новой техники и передовых технологий в экономику региона.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: "Самарская область по праву входит в десятку лидеров научно-технологического развития России. Это результат труда ученых региона, занимающихся фундаментальной и прикладной наукой. Их открытия решают ключевые задачи и закладывают основу дальнейшего прогресса. Я рад, что с каждым годом в самарской науке появляется все больше прикладных разработок и молодых талантов".

Среди лауреатов можно выделить Бориса Бородулина, профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии Самарского государственного медицинского университета. Его работа "Инновационные методы лечения туберкулеза легких" получила высокую оценку. Анна Клентак, доцент Самарского университета им. Королева, была отмечена за исследование "Цифровые инструменты управления конкурентоспособностью продукции современного автомобилестроения при запуске промышленной сборки". Марина Мясникова, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции яровой твердой пшеницы Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова, победила с работой "Создание сортов яровой твердой пшеницы высокого качества, адаптированных к степным районам Среднего Поволжья".

Ежегодно присуждаются восемь премий губернатора Самарской области в размере 350 тыс. руб. и двадцать Губернских премий в области науки и техники по 100 тыс. рублей. Эти конкурсы неизменно вызывают большой интерес среди научной и вузовской общественности.