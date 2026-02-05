16+
Образование Общество

Тольяттиазот — партнер городского конкурса педагогического мастерства

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттиазот" выступил партнером конкурса профессионального мастерства педагогов, работников дошкольного и дополнительного образования Тольятти. В номинациях "Учитель года", "Воспитатель года" и "Сердце отдаю детям" за звание лучшего боролись более 30 участников.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Городской конкурс, который имеет 36-летнюю историю, проводился в несколько туров. Сначала претенденты на победу представляли членам экспертной комиссии теоретическую часть — рассказывали о персональном опыте и новых идеях. После этого проводили практические занятия с детьми, используя интерактивный формат: мастер-классы, открытые уроки и методические мастерские.

По итогам районных этапов в окружной вышли девять педагогов, среди которых — четверо мужчин. Одним из них стал Алексей Сандровский — учитель истории и обществознания гимназии № 35, подшефной образовательной организации ТОАЗа.

Торжественное награждение победителей состоялось накануне Дня российской науки. Призовые места заняли учитель физической культуры школы № 47 Александр Добкин, воспитатель детского сада № 120 Екатерина Селиверстова, педагог Дворца детского и юношеского творчества Евгения Галчинова.

Победителям и лауреатам вручили памятные знаки администрации г. о. Тольятти и корпоративные подарки компании. Отдельно были отмечены представители детского жюри, которые получили наборы для учебы и творчества.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"С помощью таких конкурсов формируются уникальные подходы к преподавательской деятельности. Лучшие практики могут масштабироваться, закладывая фундамент для получения профессионального образования. "Тольяттиазот" совместно с воспитателями и учителями на постоянной основе ведет профориентационную работу, вдохновляющую подрастающее поколение на изучение естественных наук. Такие проекты, как "Планета ТОАЗиЯ", практики, стажировки, целевое обучение дают дополнительные возможности для нынешних школьников, среди которых, возможно, растут не только химики, физики и биологи, но и новые достойные кандидаты на получение почетного звания "Педагог года".

