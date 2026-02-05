16+
Образование Общество

Стало известно, какие предметы выбрали выпускники самарских школ для ЕГЭ-2026

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершился прием заявлений на участие в едином государственном экзамене в 2026 году. Более 5 тысяч выпускников выбрали предметы, которые будут сдавать в ходе ЕГЭ, сообщает пресс-служба мэрии города.

По информации Самарского управления регионального министерства образования, помимо русского языка, который является обязательным, наиболее массовыми в этом году станут обществознание (более 2 тысяч человек), физика (более 1,6 тысяч человек) и информатика (более 1,2 тысяч человек). Математику более 60% выпускников планируют сдать на профильном уровне, остальные — на базовом.

Также выпускники школ Самары в 2026 году сдадут биологию, химию, историю, литературу и географию. Порядка 650 человек планируют сдавать иностранные языки — английский, французский, немецкий, испанский и китайский.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня. В этот день выпускники сдадут историю, литературу и химию. Самый массовый экзамен по русскому языку будет проходить 4 июня, а 8 июня — математика базового и профильного уровней. Далее — обществознание и физика (11 июня), биология, география, письменная часть иностранных языков (15 июня), информатика и устная часть иностранных языков (18 и 19 июня).

