Александр Диденко назначен прокурором Самары

Александр Диденко назначен на должность прокурора Самары. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Александр Диденко уже работал в столице 63 региона: в 2017 г. занимал должность прокурора Железнодорожного района, потом возглавлял районные прокуратуры Тольятти. В 2021 г. назначен в Автозаводской район, 2023 г. - прокурором Тольятти, а затем назначен в Центральный район.

Напомним, предыдущий глава прокуратуры Самары переведен в Новокуйбышевск.