В четверг, 12 августа, в 11:00, руководство прокуратуры Самарской области представит прокуратуре Автозаводского района Тольятти назначенного прокурора Александра Диденко.
В Автозаводском районе Тольятти представят нового прокурора
ТОЛЬЯТТИ. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?