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Федеральная власть Власть и политика

В Автозаводском районе Тольятти представят нового прокурора

ТОЛЬЯТТИ. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 августа, в 11:00, руководство прокуратуры Самарской области представит прокуратуре Автозаводского района Тольятти назначенного прокурора Александра Диденко.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

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