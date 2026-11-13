На "Лада-Арене" стартовал "Кубок Дружбы" и пройдет "Дружба Фест"

В пятницу, 13 ноября в "Лада-Арене" стартовал "Кубок Дружбы", а уже завтра состоится "Дружба Фест". Вход свободный, 0+.
"Кубок Дружбы" — это Всероссийские соревнования по каратэ. В ближайшие выходные, 13–15 ноября, в Тольятти соберутся сильнейшие каратисты со всей страны: более 1270 спортсменов из 34 регионов России. Организатором соревнований и фестиваля выступает Самарская областная федерация каратэ
Вести рейтинг турнира будут судьи высшей категории. Среди гостей — мастера спорта, заслуженные тренеры и выдающиеся спортсмены. В их числе — чемпионка мира по каратэ, участница Олимпийских игр Анна Чернышева.
Для спортсменов событие разделится на две категории: Всероссийские соревнования (юноши и девушки 12–13, 14–15 лет, юниоры и юниорки 16–17, 18–20 лет, мужчины и женщины). Межрегиональные соревнования (юные каратисты от 6 до 11 лет и командные зачеты).
Для болельщиков и гостей в рамках "Кубка Дружбы" впервые состоится Фестиваль здорового образа жизни "Дружба Фест". Он пройдет 14 ноября с 12:00 до 14:00 также на "Лада-Арене". Фестиваль для всей семьи станет ярким сопровождением спортивного турнира.
В программе мероприятия: интерактивные площадки от спортшкол и клубов, автограф-сессии со звездами каратэ, эпичная "Игра в Титанов" за суперпризы на сумму 100 000 рублей, подарки от партнеров.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...