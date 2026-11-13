На "Лада-Арене" стартовал "Кубок Дружбы" и пройдет "Дружба Фест"

В пятницу, 13 ноября в "Лада-Арене" стартовал "Кубок Дружбы", а уже завтра состоится "Дружба Фест". Вход свободный, 0+.

"Кубок Дружбы" — это Всероссийские соревнования по каратэ. В ближайшие выходные, 13–15 ноября, в Тольятти соберутся сильнейшие каратисты со всей страны: более 1270 спортсменов из 34 регионов России. Организатором соревнований и фестиваля выступает Самарская областная федерация каратэ

Вести рейтинг турнира будут судьи высшей категории. Среди гостей — мастера спорта, заслуженные тренеры и выдающиеся спортсмены. В их числе — чемпионка мира по каратэ, участница Олимпийских игр Анна Чернышева.

Для спортсменов событие разделится на две категории: Всероссийские соревнования (юноши и девушки 12–13, 14–15 лет, юниоры и юниорки 16–17, 18–20 лет, мужчины и женщины). Межрегиональные соревнования (юные каратисты от 6 до 11 лет и командные зачеты).

Для болельщиков и гостей в рамках "Кубка Дружбы" впервые состоится Фестиваль здорового образа жизни "Дружба Фест". Он пройдет 14 ноября с 12:00 до 14:00 также на "Лада-Арене". Фестиваль для всей семьи станет ярким сопровождением спортивного турнира.

В программе мероприятия: интерактивные площадки от спортшкол и клубов, автограф-сессии со звездами каратэ, эпичная "Игра в Титанов" за суперпризы на сумму 100 000 рублей, подарки от партнеров.