В Тольятти впервые пройдет чемпионат России по дартсу

С 25 по 30 марта 2026 года легкоатлетический манеж "Спорт" примет сильнейших игроков страны. О шансах самарской команды и доступности дартса рассказала мастер спорта в этом виде спорта Татьяна Елистратова.

В конце марта Тольятти на несколько дней станет дартс-столицей России. Новый спорткомплекс на улице Спортивной примет крупнейший турнир страны: с 25 по 27 марта здесь пройдет первенство России среди юниоров, а с 27 по 30 марта развернется битва за медали чемпионата России среди мужчин и женщин.

Самарская область впервые примет турнир такого высокого уровня. Ожидаются гости со всей страны, от Калининграда до Сибири и Дальнего Востока. Всего в Тольятти приедут больше 500 мастеров прицельного метания дротиков.

Как рассказала мастер спорта России, самарчанка Татьяна Епифанова, перечень участников обещает быть звездным. "Все первые номера рейтинга в России будут здесь 27 марта на чемпионате. Среди женщин это безусловный лидер, мастер спорта международного класса Елена Шульгина и ее напарница Наталья Александрова. А также ждем в гости лидера Удмуртской Республики Марину Фадееву. Что касается мужчин, приедут Роман Обухов, Алексей Кадочников, Борис Кольцов и еще много сильных игроков, представляющих свои сборные", - перечисляет фаворитов Татьяна.

Татьяна Епифанова. Фото предоставлено спикером

Самарская область тоже выставит сильнейший состав. В прошлом году на чемпионатах России самарская команда уже входила в восьмерку лучших, а в парном мужском разряде Владимир Чихаревский и Сергей Петин завоевали бронзу. "В этом году мы стремимся показать все, на что способны. Надеюсь, удача и наш опыт позволят нам достойно выступить", - говорит Татьяна Елистратова.

В январе 2026 г. сразу три самарца получили звание "Мастер спорта России". В их числе сама Татьяна Елистратова, тольяттинец Михаил Мишин и новокуйбышевец Алексей Разуваев. Именно в этом составе самарская команда заняла первое место на всероссийских соревнованиях в Саранске в 2025 году.

Кстати, о женщинах в дартсе. Стереотип о том, что метание дротиков - это мужская забава, давно разбит о реальность. По словам Татьяны, статистика турниров говорит сама за себя. "Чемпионаты России, которые собирают по 100-200 женщин, говорят об обратном. У нас есть разделение в личных и парных разрядах, но есть и дисциплина "микст", где играют два спортсмена и одна спортсменка", - поясняет она.

Дартс привлекателен еще и своей доступностью. Начать заниматься можно с покупки самой простой мишени за 3-5 тыс. рублей. Не нужно платить за дорогую экипировку. "Для тренировок не требуется специально оборудованное место: ни лед, ни стадион, ни дорогостоящий зал не обязательны. Заниматься можно где угодно - дома, в гараже или подвале. Главное условие - возможность разместить мишень на нужной высоте", - поделилась опытом спортсменка.

Но именно здесь и кроется главная проблема самарской федерации. Несмотря на интерес со стороны школьников, пенсионеров и даже людей с ограниченными возможностями здоровья, заниматься дартсменам сегодня негде. Федерация существует на общественных началах, а своего зала нет. Татьяна Епифанова признается, что спортсмены тренируются либо дома, либо в крошечном офисном помещении, куда невозможно привести группы детей.

"Мы ищем помещение для того, чтобы запустить секции, сделать дартс доступным. Общаемся со школами. Например, в Южном городе есть интерес. Но нужна постоянная площадка. Планируем после чемпионата России плотнее пообщаться с минспорта, чтобы нам помогли с помещением", - делится насущной проблемой Татьяна.

Федерация готова активно работать с ветеранами СВО, инвалидами-колясочниками и детьми, но без "точки притяжения" процесс тормозится.

Тем не менее предстоящий чемпионат вселяет оптимизм. Организаторы надеются, что турнир такого уровня станет мощным толчком к развитию дартса в регионе.

Зрителей ждут на тольяттинском манеже "Спорт" - вход будет свободным, чтобы каждый мог увидеть настоящий спортивный дартс, где накал страстей порой не уступает хоккейным баталиям, а исход поединка решают математический расчет и стальные нервы.