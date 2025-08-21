16+
Самарская спортсменка Анна Тимофеева выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

МОСКВА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Московской области с 11 по 20 августа проходили всероссийские соревнования "Открытый кубок страны" по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба самарского министерства спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Победителем в дисциплине МПП-60 (малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров, 60 выстрелов) стала спортсменка из Самары Анна Тимофеева.

В соревнованиях МП-60СС (малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров, 2×30 выстрелов, скоростная стрельба по 5 мишеням) третье место занял самарец Андрей Щепетков.

Оба спортсмена представляют ЦСКА и ГАУ СШОР № 6 и тренируются у Владимира Волкова и Игоря Набиева.

В стрельбе из малокалиберной винтовке с 50 метров лежа среди мужчин старше 45 лет серебряным призером стал Александр Заморкин, представляющий клуб "Альфа" и "Политех-СамГТУ".

