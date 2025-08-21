Самарская спортсменка Анна Тимофеева выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Московской области с 11 по 20 августа проходили всероссийские соревнования "Открытый кубок страны" по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба самарского министерства спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области