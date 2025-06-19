Более чем 2 тыс. атлетов станут участниками "Гонки Героев" в Самаре

Более чем 2 тыс. любителей спорта смогут испытать себя на прочность в забеге с препятствиями, который состоится 28 июня на АССЕТ Арене. "Гонка Героев" - один из флагманских проектов компании - организатора массовых спортивных мероприятий "Лига Героев".

"Самара - один из старейших городов проведения "Гонки Героев". Впервые Самара приняла забег с препятствиями в 2016 году, всего три года спустя после запуска пилотного проекта в Москве. В течение девяти лет гонка проходила на полигоне Рощинский, но в этом году мы меняем локацию - новой площадкой спортивного праздника стане "Ассет Арена", расположенная в Красноярском районе рядом с поселением Светлое Поле и поселком Городцовка", - рассказал руководитель проекта "Гонки Героев" Игорь Кактыш.

Участников ждут трасса длиной 7,5 км и 25 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности, а также многочисленные рвы и естественные преграды из воды и грязи.

Сильнейшие атлеты поборются за золото чемпионата "Гонки Героев", который пройдет как в абсолютном зачете (формат PRO), так и в четырех возрастных категориях от 18 до 40+ лет (формат AGE).

Забеги с препятствиями приобрели огромную популярность среди спортсменов не только в России, но и во всем мире. С 2019 г. гонки с препятствиями стали официальным видом спорта. На базе "Гонки Героев" 28 июня на территории "Ассет Арены" в Красноярском районе пройдут три официальных спортивных соревнования:

- чемпионат Самары по гонкам с препятствиями (дистанция 10-11 км);

- чемпионат Самарской области по гонкам с препятствиями (дистанция 10-11 км);

- всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями (дистанция 10-11 км).

В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены страны. Трасса для претендентов на звание победителя всероссийских соревнований будет отличаться от той, которая будет доступна для участников других форматов: дистанция составит 10-11 км и будет включать в себя 25 препятствий. Участие в таком официальном старте, помимо спортивного статуса, предоставляет возможность попасть в сборную команду субъекта, получить звание кандидата в мастера спорта, а также стать обладателем квалификации на чемпионаты Европы и мира по гонкам с препятствиями.

За победу поборются чемпионка Самарской области по гонкам с препятствиями-2024, участница шоу "Суперниндзя" Юлия Миннахметова, полуфиналист спортивного шоу "Русский Ниндзя", победитель всероссийской "Гонки героев" 2021 и 2022 гг. в Самаре Владимир Семенченко, победитель чемпионата "Гонки героев" Башкортостана-2025 Роберт Бикмухаметов и другие.

Первым титулованным спортсменом из России, признанным на международном уровне по виду спорта "гонки с препятствиями", стал уроженец Самарской области. Егор Белоусов из Тольятти - чемпион мира, участник сборной РФ, первый мастер спорта России в этом виде спорта.

Отдельно состоится старт корпоративных команд. В нем примут участие более чем 600 человек из крупнейших компаний Самары и области. В списке участников - команды из "Транснефть - Приволга", "СИБИНТЕК-Поволжье", "РЖД-ТехСервис", "Самаранефтегаз", Приволжской медицинской компании, Газпромбанка, Абсолют Банка, Ингосстрах Банка и других компаний.

Пройти гонку может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

"Гонка Героев" - это не просто соревнование, а уникальная возможность активно провести выходной, найти единомышленников и бросить себе вызов. Участников и гостей мероприятия ждут спортивные и развлекательные события от партнеров, массовая разминка, фото-зоны и уютные места для отдыха и восстановления.

"Гонка Героев" проводится в России с 2013 года. Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. Массовые соревнования по гонкам с препятствиями способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом и отвечают задачам госпрограммы "Спорт России". В Самарской области с целью поддержки и развития массового спорта действует разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева региональная программа "Мастер спорта".