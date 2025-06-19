Более чем 2 тыс. атлетов станут участниками "Гонки Героев" в Самаре

Более чем 2 тыс. любителей спорта смогут испытать себя на прочность в забеге с препятствиями, который состоится 28 июня на АССЕТ Арене. "Гонка Героев" - один из флагманских проектов компании - организатора массовых спортивных мероприятий "Лига Героев".
"Самара - один из старейших городов проведения "Гонки Героев". Впервые Самара приняла забег с препятствиями в 2016 году, всего три года спустя после запуска пилотного проекта в Москве. В течение девяти лет гонка проходила на полигоне Рощинский, но в этом году мы меняем локацию - новой площадкой спортивного праздника стане "Ассет Арена", расположенная в Красноярском районе рядом с поселением Светлое Поле и поселком Городцовка", - рассказал руководитель проекта "Гонки Героев" Игорь Кактыш.
Участников ждут трасса длиной 7,5 км и 25 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности, а также многочисленные рвы и естественные преграды из воды и грязи.
Сильнейшие атлеты поборются за золото чемпионата "Гонки Героев", который пройдет как в абсолютном зачете (формат PRO), так и в четырех возрастных категориях от 18 до 40+ лет (формат AGE).
Забеги с препятствиями приобрели огромную популярность среди спортсменов не только в России, но и во всем мире. С 2019 г. гонки с препятствиями стали официальным видом спорта. На базе "Гонки Героев" 28 июня на территории "Ассет Арены" в Красноярском районе пройдут три официальных спортивных соревнования:
- чемпионат Самары по гонкам с препятствиями (дистанция 10-11 км);
- чемпионат Самарской области по гонкам с препятствиями (дистанция 10-11 км);
- всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями (дистанция 10-11 км).
В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены страны. Трасса для претендентов на звание победителя всероссийских соревнований будет отличаться от той, которая будет доступна для участников других форматов: дистанция составит 10-11 км и будет включать в себя 25 препятствий. Участие в таком официальном старте, помимо спортивного статуса, предоставляет возможность попасть в сборную команду субъекта, получить звание кандидата в мастера спорта, а также стать обладателем квалификации на чемпионаты Европы и мира по гонкам с препятствиями.
За победу поборются чемпионка Самарской области по гонкам с препятствиями-2024, участница шоу "Суперниндзя" Юлия Миннахметова, полуфиналист спортивного шоу "Русский Ниндзя", победитель всероссийской "Гонки героев" 2021 и 2022 гг. в Самаре Владимир Семенченко, победитель чемпионата "Гонки героев" Башкортостана-2025 Роберт Бикмухаметов и другие.
Первым титулованным спортсменом из России, признанным на международном уровне по виду спорта "гонки с препятствиями", стал уроженец Самарской области. Егор Белоусов из Тольятти - чемпион мира, участник сборной РФ, первый мастер спорта России в этом виде спорта.
Отдельно состоится старт корпоративных команд. В нем примут участие более чем 600 человек из крупнейших компаний Самары и области. В списке участников - команды из "Транснефть - Приволга", "СИБИНТЕК-Поволжье", "РЖД-ТехСервис", "Самаранефтегаз", Приволжской медицинской компании, Газпромбанка, Абсолют Банка, Ингосстрах Банка и других компаний.
Пройти гонку может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.
"Гонка Героев" - это не просто соревнование, а уникальная возможность активно провести выходной, найти единомышленников и бросить себе вызов. Участников и гостей мероприятия ждут спортивные и развлекательные события от партнеров, массовая разминка, фото-зоны и уютные места для отдыха и восстановления.
"Гонка Героев" проводится в России с 2013 года. Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. Массовые соревнования по гонкам с препятствиями способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом и отвечают задачам госпрограммы "Спорт России". В Самарской области с целью поддержки и развития массового спорта действует разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева региональная программа "Мастер спорта".
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...