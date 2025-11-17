Елизавета Николаева завоевала "бронзу" первенства мира по прыжкам на батуте

В Испании в городе Памплона завершились соревнования первенства мира по прыжкам на батуте, сообщает пресс-служба самарского минспорта.
В последний день соревнований спортсменка сборной России, представительница Самарской области Елизавета Николаева поднялась на пьедестал почета.
В дисциплине "индивидуальные прыжки" среди юниорок возрастной категории 15-16 лет Елизавета набрала 53.31 балла и завоевала бронзовую медаль.
