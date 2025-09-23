Яхтсмены Самарской области выиграли чемпионат России

С 16 по 22 сентября Тольятти принимал главные соревнования сезона по парусному спорту — чемпионат России в международных классах и первенство России в олимпийских классах яхт.
Самарские спортсмены, воспитанники ГАУ СШОР № 6 и яхт-клуба "Дружба", стали победителями и призерами.
Чемпионат России:
Класс 29-й
"Золото" Наталья Ермакова / Виктория Власова
"Золото" Дмитрий Лаздин / Данила Казенкин
Класс "Европа"
"Бронза" Екатерина Афанасьева
Первенство России
Класс 49FX
"Серебро" Алена Сухова
Класс "Накра 17" микст
"Золото" Елизавета Шутова / Алексей Воронков
"Бронза" Юлия Мальнева / Даниил Реутов
На этой неделе в Самарской области в акватории Жигулевского моря будет проходить чемпионат России в олимпийских классах яхт, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
