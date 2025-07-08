В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта "Золотые пески — Богатое"

С 25 по 27 июля в Самарской области пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески — Богатое" им. Николая Ахатчикова. Соревнования пройдут на берегах реки Самара в районе озера Сызганское в с. Богатое.
Участие в соревнованиях примут сельские команды и команды малых городов по пляжному футболу и волейболу. Итоги будут подводиться в разных возрастных категориях, кроме того, в волейболе будет разыграна категория микст — смешанные пары. К участию приглашаются юниоры 2008 года рождения и моложе и взрослые — без верхней планки ограничения возраста.
Игры пройдут одновременно на 30 площадках для пляжного волейбола и девяти полях для пляжного футбола.
Победители и призеры получат медали, кубки и дипломы министерства спорта. Кроме того, будут отмечены лауреаты в индивидуальных номинациях: лучших игрок, лучший по амплуа и самый техничный игрок.
Участие в соревнованиях бесплатное. Заявки принимаются до 23 июля по почте sport.bogatoe@yandex.ru.
Подробности о правилах участия в группе Центра физической культуры и спорта Богатовского района.
Ежегодно в фестивале "Золотые пески — Богатое" принимают участие сотни любителей активного образа жизни. Мероприятие проводится в целях пропаганды физкультуры и спорта как основного средства укрепления здоровья, популяризации активного образа жизни и пляжных видов спорта среди сельского населения Самарской области и соседних регионов, что отвечает целям госпрограммы "Спорт России".
В Самарской области с целью поддержки и развития массового спорта действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...