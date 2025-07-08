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В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта "Золотые пески — Богатое"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 по 27 июля в Самарской области пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески — Богатое" им. Николая Ахатчикова. Соревнования пройдут на берегах реки Самара в районе озера Сызганское в с. Богатое.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Участие в соревнованиях примут сельские команды и команды малых городов по пляжному футболу и волейболу. Итоги будут подводиться в разных возрастных категориях, кроме того, в волейболе будет разыграна категория микст — смешанные пары. К участию приглашаются юниоры 2008 года рождения и моложе и взрослые — без верхней планки ограничения возраста.

Игры пройдут одновременно на 30 площадках для пляжного волейбола и девяти полях для пляжного футбола.

Победители и призеры получат медали, кубки и дипломы министерства спорта. Кроме того, будут отмечены лауреаты в индивидуальных номинациях: лучших игрок, лучший по амплуа и самый техничный игрок.

Участие в соревнованиях бесплатное. Заявки принимаются до 23 июля по почте sport.bogatoe@yandex.ru.
Подробности о правилах участия в группе Центра физической культуры и спорта Богатовского района.

Ежегодно в фестивале "Золотые пески — Богатое" принимают участие сотни любителей активного образа жизни. Мероприятие проводится в целях пропаганды физкультуры и спорта как основного средства укрепления здоровья, популяризации активного образа жизни и пляжных видов спорта среди сельского населения Самарской области и соседних регионов, что отвечает целям госпрограммы "Спорт России".

В Самарской области с целью поддержки и развития массового спорта действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

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