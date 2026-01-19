Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвященном легендарному разведчику и Герою России.
В минувшие выходные Самара стала ареной для настоящих современных гладиаторов. При поддержке активистов партпроекта "Единой России" "Выбор сильных" прошел Чемпионат и первенство Самарской области по панкратиону — суровому виду спорта, где разрешены и борцовские, и ударные техники. Турнир посвящен памяти Героя России Виталия Шаповалова — легендарного разведчика-снайпера с позывным "Дед".
На борцовском ковре сошлись 370 спортсменов со всего региона, чтобы определить сильнейших. Этот турнир — ключевой отбор для формирования сборной области, которая будет представлять самарский регион на первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа.
Панкратион, возрождающий традиции античных Олимпиад, набирает популярность: в области им занимаются уже более 1000 человек, включая и мужчин, и женщин. Безопасность обеспечивает специальная защитная экипировка.
В 2025 году соревнования получили особый, патриотический смысл. Они посвящены Виталию Шаповалову — офицеру, отдавшему службе более 30 лет, ветерану боевых действий в Чечне и Сирии, воспитавшему целое поколение снайперов и с первого дня вставшему на защиту Родины в ходе СВО.
"Для молодых ребят такие люди являются примером патриотизма и любви к Родине. Проведение спортивных соревнований в память о героях — это лучший урок мужества и долга. Наша задача — воспитывать не паркетных спортсменов, а защитников Родины", — отметил координатор проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия" в Самарской области, депутат регионального парламента Александр Живайкин.
Развитие панкратиона в регионе курирует помощник губернатора, ветеран СВО, вице-президент областной Федерации спортивной борьбы, а по совместительству — действующий командир разведгруппы спецназначения в зоне СВО и член общественного совета партпроекта "Выбор сильных" Рамис Терегулов. Спортивные титулы Терегулова говорят сами за себя: мастер спорта международного класса, чемпион России, Европы и мира по панкратиону. Его жизнь — готовый сценарий для "Выбора сильных": высшие спортивные достижения и добровольный выбор служения Отечеству на передовой.
"Значимость подобных соревнований для развития спорта и патриотического воспитания трудно переоценить", — подчеркнул, открывая турнир, первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.
Напомним, что мероприятие было организовано Федерацией спортивной борьбы Самарской области и Министерством спорта региона при поддержке активистов партпроекта "Выбор сильных". Это событие наглядно показывает, как проект работает на всех уровнях: от воспитания характера у детей в секциях — до организации крупных стартов и чествования настоящих героев, чьи имена становятся ориентирами для новых поколений.
