Авито: стартовала распродажа "Хватамба" с призом в 1 млн рублей

Распродажа "Хватамба" стартует на Авито с 9 февраля и продлится вплоть до праздника 8 марта. В это время можно купить подарки себе, близким и много других вещей со скидками до 80%. Специальные условия действуют на новые и ресейл товары во всех категориях, включая одежду, аксессуары, технику, запчасти и другие.

"Накрутить" на "Хватамбе" нельзя — честность скидок контролирует специальный алгоритм, который помогает избежать завышения цен и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

Особенность этой распродажи этого сезона — возможность получить подарки и главный приз в 1 млн рублей. Для этого необходимо выполнить простые задания, набрать очки и принять участие в розыгрыше призов. Участвовать могут пользователи старше 18 лет по всей России.

"Авито — это уникальная по формату площадка. К нам приходят не только чтобы просто купить или продать товар, но и пообщаться с продавцом — уточнить детали или возможность дополнительной скидки. Распродажа — отличная возможность приобрести подарок для близкого человека и порадовать себя в том числе. Благодаря "Хватамбе" пользователи найдут здесь уникальные предложения, которых нет больше нигде: от бытовой техники и гаджетов до дизайнерской мебели и одежды от локальных брендов", — отмечает Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений "Распродаж", промо и мотивационных программ на Авито.

Распродажи дают возможность не только сэкономить, но и сделать ту самую покупку среди многообразия товаров. По данным опроса Авито, женщины чаще всего хотят получить в подарок цветы (39%). В среднем на платформе букет со скидкой можно приобрести за 1 700 рублей. На втором месте — косметика и парфюмерия (27%). Средняя цена таких наборов — 3 000 рублей. В топ-3 самых желанных подарков — ювелирные украшения (27%). Цены на товары из серебра начинаются от 1 500 рублей со скидкой. Все это можно найти на Авито.

На осенней "Хватамбе" россияне приобрели товары на сумму 11,4 млрд рублей, сэкономив в общей сложности 1,2 млрд рублей за счет скидок до 90%. В среднем ежедневно пользователи сервиса совершали около 63 500 покупок. Средний чек по итогам распродажи составил 7 000 рублей. Чаще всего на распродаже покупали одежду, обувь и аксессуары — на эту категорию пришлось 37% продаж. На втором месте — запчасти с долей 15%, на третьем — товары для хобби. На них пришлось 8% от всех продаж на платформе. Также в пятерку самых популярных категорий вошли мебель с долей 6%, а также аудио- и видеотехника — на нее пришлось 5% продаж.

"Хватамба" — это федеральная распродажа товаров от профессиональных и частных продавцов, которая проходит с 2024 года. Принимать добровольное участие в ней могут продавцы с высоким рейтингом, которые размещают товары в одной из или нескольких категориях из списка: "Одежда, обувь и аксессуары", "Электроника", "Запчасти", "Для дома и дачи". За честностью скидок следит специальный алгоритм. Он создан специалистами платформы и позволяет покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с "накрученными" ценниками не попадет в акцию.