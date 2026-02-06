В Самаре банкротят бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Станислава Винокурова, который в 2000-х был одним из основных управленцев "ЮКОСа". Бизнесмен задолжал налогов на 100 млн рублей.

УФНС по Самарской области подало иск о признании Винокурова банкротом в декабре 2025 года. Фискалы также потребовали ввести в отношении него процедуру реструктуризации долга.

28 января заявление ФНС было признано судом обоснованным. В реестр требований кредиторов Станислава Винокурова включены требования ФНС на 100,3 млн рублей. Из материалов дела следует, что речь идет об основном долге по налогу на доходы физических лиц в 42 млн рублей. Остальная сумма, видимо, приходится на пени и штрафы.

Судя по материалам дела, налоговики пытались взыскать долги с Винокурова за счет его имущества еще с 2015 года. Тогда он был должен 50,4 млн рублей.

При этом территориальное управление Росимущества уже выставило на торги принадлежащие Винокурову инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Амонд-Перспектива" (связан с самарской строительной группой "Амонд"). Начальная цена установлена в 356,7 млн рублей. Аукцион пройдет 11 марта.

Станислав Винокуров родился 30 сентября 1974 года в Новосибирске. Окончил Московскую академию финансов и права. В 2003 г. был назначен генеральным директором самарского филиала торгового дома "ЮКОС-М" (компания занималась оптовыми продажами нефтепродуктов). В октябре 2005 г. возглавил торговый дом "ЮКОС-М" в Москве. В марте 2006 г. был назначен первым вице-президентом по коммерческим вопросам "ЮКОС РМ" (основное производственное подразделение "ЮКОСа"), а затем, в мае 2006 г., и президентом компании. Впрочем, на этой должности он находился лишь до августа 2006 года.

По данным СМИ, стремительный карьерный рост источники в "ЮКОСе" объясняли "очень серьезными связями в силовых структурах". Рост этот происходил на фоне конфликта лондонского и московского менеджмента "ЮКОСа". Винокуров при этом призывал сотрудников не строить иллюзий по поводу необоснованности налоговых и прочих претензий к компании и заявлял, что "бизнес-цели любой компании должны быть вписаны в общую систему ценностей и задач государства". Судя по всему, он был одной из фигур, которые помогли передать активы "ЮКОСа" в собственность государственных компаний.

Однако впоследствии Винокуров подвергся уголовному преследованию. Его обвинили в том, что он незаконно перевел на счета адвоката Натальи Лечбинской около $20 млн якобы за юридические услуги, которые она оказывала компании.

Как писали СМИ, адвокату было предложено заключить договоры только с двумя дочерними компаниями "ЮКОСа", при этом фактически она оказывала услуги всей компании. Эта схема использовалась для того, чтобы избежать вмешательства зарубежных акционеров в процесс передачи активов "ЮКОСа" "Роснефти" и "Газпрому". В 2007 году Лечбинскую допросили в рамках дела против Винокурова. Следователи заподозрили, что договор на юруслуги был фиктивным, а деньги Лечбинская затем передала Винокурову.

Оба скрылись за границей, и по их делам были вынесены заочные приговоры. Станислава Винокурова в 2017 г. Гагаринский районный суд Москвы за растрату приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Также был разрешен гражданский иск о возмещении ущерба.

Возвращался ли Винокуров после этого в Россию и возместил ли ущерб, на момент публикации уточнить не удалось. В Банке данных исполнительных производств ФССП содержится информация по нескольким незакрытым делам о взыскании с него долгов по налогам и сборам, которые тянутся с 2015 года.