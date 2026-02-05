Арбитраж изъял у "Медцентра" купленные с нарушениями помещения на ул. Ташкентской

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании недействительной сделки с муниципальным имуществом и его возврате в собственность города.

Речь идет о четырех помещениях, проданных ООО "Медцентр" во время, когда фирмой руководил экс-сотрудник мэрии Олег Мирошник.

Как установил суд, городской департамент управления имуществом заключил с фирмой договор аренды, а позже — договор купли-продажи нежилого помещения. При этом, по условиям договора, помещения должны были использовать именно для медицинской деятельности. В реальности же их сдавали в субаренду. Несмотря на нарушения, через два года фирма воспользовалась преимущественным правом выкупа объекта.

Сделки заключили при личной заинтересованности бывшего начальника отдела приватизации и организации продаж управления по работе с муниципальным имуществом. Чиновник был аффилированн с медицинской организацией, так как ее управлял его близкий родственник, а учредителем была супруга этого родственника.

Напомним, 28 мая 2025 г. прокуратура подала к ООО "Медцентр" четыре отдельных иска по помещениям общей площадью 430 кв. м: на ул. Молодогвардейской, 36 (80,8 кв. м), ул. Гагарина, 55, литера 3 (94,5 кв. м), ул. Ташкентская, 162а (105,2 кв. м) и ул. Минская, 39 (149,4 кв. м). "Медцентр" выступал их арендатором с 2021–2022 гг., а в 2023–2024 гг. выкупил.

Также в арбитраж обратился департамент управления имуществом Самары с требованием признать недействительным договор аренды с "Медцентром" на помещения общей площадью 693 кв. м в здании по ул. Самарская, 61/ул. Ленинградская, 76-78. Позже администрация города отказалась от этого иска.

На данный момент арбитражный суд вынес решение по помещениям на ул. Ташкентской, 162а. Суд обязал организацию вернуть помещение в муниципальную собственность. Также "Медцентру" отказали в применении последствий недействительности сделки — двусторонней реституции. Фирма не получит назад заплаченные за объект средства.

Иск по поводу объекта на ул. Молодогвардейской, 36 еще рассматривается.

Интересно, что само ООО "Медцентр" также подало иск к самарскому ДУИ, в котором просит признать незаконными вынесенные 2 апреля 2025 г. приказы об отмене приказов, устанавливавших условия приватизации тех самых четырех объектов. Заседание по этому делу пройдет 3 марта.