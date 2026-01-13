16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре у элеватора построят три дома Под застройку планируют отдать более 40% исторического поселения Самары В Самаре приступили к сносу 17 аварийных домов Минград отказал в застройке части лесного питомника в Тольятти жилыми высотками СЗ "Гвардейский" - за развитие территорий

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре на кадастровый учет поставили 26-этажный дом, предназначенный для детей-сирот

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 349
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

2025 год закончился в Самаре доброй новостью. Самарским Росреестром поставлен на государственный кадастровый учет 26-этажный многоквартирный дом в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

"101 квартира из 873 жилых помещений приобретена в муниципальную собственность в целях формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - отмечается в сообщении.

Для многих новоселов это событие станет воплощением мечты о собственном доме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1