В Самаре на кадастровый учет поставили 26-этажный дом, предназначенный для детей-сирот

2025 год закончился в Самаре доброй новостью. Самарским Росреестром поставлен на государственный кадастровый учет 26-этажный многоквартирный дом в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
"101 квартира из 873 жилых помещений приобретена в муниципальную собственность в целях формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - отмечается в сообщении.
Для многих новоселов это событие станет воплощением мечты о собственном доме.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!