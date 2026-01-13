В Самаре на кадастровый учет поставили 26-этажный дом, предназначенный для детей-сирот

2025 год закончился в Самаре доброй новостью. Самарским Росреестром поставлен на государственный кадастровый учет 26-этажный многоквартирный дом в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

"101 квартира из 873 жилых помещений приобретена в муниципальную собственность в целях формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - отмечается в сообщении.

Для многих новоселов это событие станет воплощением мечты о собственном доме.