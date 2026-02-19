16+
Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Авито Путешествия: умные фильтры помогут безопасно арендовать жилье

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На технологической платформе Авито Путешествия стали доступны умные фильтры для анализа отзывов об объектах размещения, они работают на основе больших языковых моделей A-Vibe. Суммаризация отзывов, наряду с уже действующими инструментами — автоматической модерацией контента и предиктивным мониторингом бронирований, направлена на сокращение времени выбора жилья, снижение доли отмененных бронирований и повышение общего уровня доверия к краткосрочной аренде.

Умные фильтры для анализа отзывов

Авито Путешествия наращивает применение собственных ИИ-инструментов для защиты гостей и хозяев на всех этапах аренды жилья. Нейросети анализируют миллионы отзывов и выделяют ключевые характеристики каждого объекта. Технология сама "собирает" тезисы из комментариев гостей — насколько было чисто, как вёл себя арендодатель, соответствует ли жилье описанию — и группирует их по категориям.

Так, пользователи могут быстро проверить, что другие путешественники пишут о чистоте, уровне шума или общении с хозяином: для этого не придется читать все подряд, достаточно открыть нужный фильтр, где уже собраны релевантные фрагменты отзывов. Первые пользователи уже тестируют новую функциональность, а до конца февраля она станет доступна всем.

Автоматическая модерация объявлений

Чтобы на сайт не попадал запрещённый или недостоверный контент, в Авито Путешествиях уже работает система на базе компьютерного зрения и ML-алгоритмов обработки текста. Она проверяет фотографии, описания и параметры объявления ещё до публикации: нейросети анализируют изображения и текст на предмет нарушений — от вводящих в заблуждение фотографий до потенциально опасных формулировок в описании.

Такой подход позволяет отсеивать рискованные объявления в автоматическом режиме, снижать нагрузку на ручную модерацию и обеспечивать пользователям более "чистую" ленту предложений.

Предиктивный мониторинг рискованных бронирований

Также Авито Путешествия продолжают развивать ML-модели для предотвращения отмен и несостоявшихся заселений. Алгоритмы анализируют параметры бронирований и данные объектов размещения, выявляя аномалии — например, расхождение между ценой или занятостью жилья на сайте и реальной ситуацией. Мониторинг позволяет обнаружить потенциальные проблемы и дополнительно проверить бронь до даты поездки. В то же время объявления с актуальной информацией и стабильной историей бронирований получают преимущество в выдаче, а добросовестные арендодатели — больше заявок. Для гостей это гарантия, что заселение пройдет по условиям, указанным в брони, — без неожиданных отмен и изменения стоимости в последний момент. За 2,5 года работы технологии количество бронирований с совершённым нарушением сократилось в три раза.

"Комплексное применение ИИ позволяет повышать качество каждой брони на платформе — от публикации объявления до завершения аренды. Это важно не только для наших пользователей, но и для развития категории в целом: чем легче и безопаснее проходят поездки, тем больше людей рассматривают краткосрочную аренду как удобный способ размещения в путешествии", — отметил Егор Тютюнников, директор по продукту, Авито Путешествия.

В основе всех решений — собственные технологии Авито: компьютерное зрение, большие языковые модели A-Vibe и алгоритмы предиктивного анализа. Данные пользователей обрабатываются исключительно во внутренней инфраструктуре компании, без использования внешних сервисов. Такой подход позволяет контролировать качество моделей, обеспечивать безопасность данных и адаптировать решения под актуальную специфику рынка краткосрочной аренды в России.

