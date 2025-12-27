16+
Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Авито: большинство жителей Самары планируют ремонт в 2026 году

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Практически половина самарцев (43%) планируют делать ремонт в 2026 году. Еще 31% участников опроса пока не решили, но все-таки склоняются к обновлению жилья в следующем году. Чаще всего о намерении освежить интерьер заявляли горожане в возрасте от 25 до 34 лет (51%). Эксперты Авито Услуг и Авито Рекламы выяснили планы жителей Самары по проведению косметического и капитального ремонта в 2026 году, а также узнали, из каких интернет-источников они узнают о подходящих товарах и услугах.

Для 52% жителей Самары рекомендации друзей, коллег и родственников — это основной источник информации о продукции для ремонта. Многие опрошенные (47%) узнают о нужных для ремонта товарах и услугах из рекламы на сайтах объявлений и маркетплейсах — так чаще остальных отвечают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Из рекламы в поисковых системах о новинках узнают 21% опрошенных, в соцсетях — 12%, по ТВ — 17%, а на видеоплатформах — 10%.

Среди тех, кто намерен заниматься ремонтом, предпочтения разделились между косметическим ремонтом всей квартиры и частичным обновлением отдельных комнат — 47% и 42% соответственно. Капитальный ремонт планируют 15% опрошенных. 13% респондентов собирается обновлять жилье сразу после покупки — чтобы устранить базовые недочеты отделки в квартирах от застройщика или освежить интерьер во вторичном жилье.

Самой затратной статьей ремонта для 56% опрошенных остается отделка. У 47% жителей Самары основная часть бюджета придется на изготовление, покупку и сборку мебели, а также встроенных элементов интерьера. Около трети респондентов (30%) считают наиболее заметными расходы на электрику, 23% — на сантехнику, 18% — на черновые работы.

Практически половина опрошенных (47%) планируют разделить обязанности с подрядчиками: часть работ выполнить самостоятельно, а остальные — доверить профессионалам. При этом каждый четвертый респондент (24%) намерен полностью делегировать ремонт приглашенным специалистам.

Ключевым критерием при выборе подрядчика для 83% жителей Самары остается стоимость работ. На втором месте — наличие гарантий качества итогового результата (59%). Для 54% опрошенных важны рекомендации от родственников, друзей и знакомых, 48% считают обязательным строгое соблюдение оговоренных сроков, а 28% — наличие портфолио и отзывов от предыдущих клиентов.

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

