Не коворкинг и не классическая аренда: в Самаре запускается новый формат офисной недвижимости

ГК "Аник" выводит на рынок Самары 1 880 кв. м площадей, ориентированных на команды крупных компаний.

ГК "Аник", владеющая одноименной сетью коворкингов и проектом Profit Rooms, анонсировала запуск нового масштабного объекта в сегменте офисной недвижимости Самары. Проект под брендом Optima Space площадью 1880 кв. м ориентирован на команды крупных федеральных компаний и IT-сектор и будет представлять собой формат "офис с сервисом". Это новое для рынка предложение, которое не имеет прямых аналогов в городе по локации и классу. Открытие запланировано на июнь 2026 года.

Новый формат: офисы с сервисом для корпораций

Проект Optima Space, спроектированный по стандартам класса А, будет реализован на площадях строящегося бизнес-центра "АЛЬПЕТРА", расположенного между Московским шоссе и БЦ "Монте Роза", и полностью займет один из этажей делового центра.

Optima Space внедряет в Самаре стандарт "офисов с сервисом для корпораций". Суть концепции заключается в предоставлении полностью готовых рабочих пространств, ориентированных на запросы среднего и крупного бизнеса. В отличие от классических коворкингов, здесь акцент сделан на полной изолированности и индивидуальной инфраструктуре для каждой команды. Разница же с классической арендой состоит в том, что компании заезжают в уже готовое пространство с дизайнерской отделкой и мебелью. При этом формат снимает традиционные для рынка класса А барьеры: отсутствуют расходы на ремонт, отделку и оборудование площадей, заезд возможен на любой срок без ограничений по минимальному периоду аренды. Все эксплуатационные функции и обязательства по управлению недвижимостью консолидирует управляющая компания ГК "Аник". Арендатор оплачивает фиксированную сумму, в которую уже включены и аренда, и полный спектр обслуживания (клининг, охрана, IT-поддержка, эксплуатация).

По словам главы ГК "Аник" Виталия Паймукова, выбор формата "офис с сервисом" для корпоративного сегмента обусловлен результатами работы предыдущего проекта группы — Profit Rooms, который частично реализован в формате сервисных офисов. Таким образом концепция была протестирована в различных фазах рыночного цикла и показала свою эффективность.

"Главным показателем для нас стала устойчивость модели: площадка Profit Rooms сохраняет загрузку выше 90%, несмотря на все экономические вызовы последних лет. Опыт подтвердил, что в периоды неопределенности бизнес еще острее нуждается в гибкости. Поэтому сервисная модель — это не временный тренд, а долгосрочный запрос на рынке офисной недвижимости. В Optima Space мы переносим уже отработанную бизнес-модель, масштабируя её на существенно большие площади", — отмечает Виталий Паймуков.

Параметры объекта

Optima Space рассчитан на 405 рабочих мест. Ключевой особенностью проекта является максимальная адаптивность пространства под нужды конкретного заказчика. По словам Виталия Паймукова, целевая аудитория — команды численностью от 20 до 200 человек. Архитектурные решения позволяют гибко трансформировать площади под запрос заказчика: базовые блоки могут объединяться, а внутри них — выделяться отдельные помещения, например, кабинеты руководителей или собственные кухни.

Стоимость аренды составит в среднем 25 000 рублей за рабочее место (в диапазоне от 21 000 до 30 000 рублей в зависимости от характеристик блока).

Исследование рынка: критический дефицит класса "А"

Запуск Optima Space происходит на фоне дефицита качественных площадей в Самаре. Согласно исследованию агентства Advisorʼs Boutique, проведенному в сентябре 2025 года, рынок офисной недвижимости города крайне разбалансирован.

Из общей площади офисов (594 429 кв. м) львиная доля (88%) приходится на класс В. На престижный класс А приходится лишь 12% (72 474 кв. м). При этом вакантность в сегменте А составляет критические 4%, в то время как в сегменте В свободны 28% площадей, что подтверждает системный дефицит: рынку не хватает не метров, а современной инфраструктуры.

Появление Optima Space добавит рынку 1880 кв. м качественных площадей, реализованных по стандартам класса А, что составит около 2,6% от всего объема высшего сегмента офисной недвижимости в городе.

Соответствие проекта запросу подтверждается статистикой предбронирования. По внутренним данным компании еще на этапе строительства ведутся активные переговоры по аренде 330 рабочих мест из 405 доступных.

Инвестиции и финансовая устойчивость

Общий объем инвестиций в проект составляет 144 млн рублей. На текущем этапе в реализацию вложено 56 млн рублей (32 млн — привлеченные средства частных инвесторов, 24 млн — собственные средства ГК "Аник"). Для финальной стадии проекта планируется привлечь еще 90 млн рублей.

Финансирование осуществляется через платформу брокера "ВТБ Мои Инвестиции". Финансовая архитектура проекта базируется на разделении прав управления и владения. Мажоритарный контроль и функции управления остаются за основателями через владение обыкновенными акциями, в то время как инвестиционный капитал привлекается путем размещения привилегированных акций, ориентированных на выплату фиксированной доходности.