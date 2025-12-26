Девелоперский холдинг "Глобал Вижн" подвёл итоги 2025 года с партнёрами

Пока рынок недвижимости Самарской области в 2025 году ушёл в минус более чем на 50%, холдинг "Глобал Вижн" показал рост продаж на 20%. Этот результат компания обсудила на партнёрском мероприятии, объединившем банки, агентства недвижимости и профессиональное сообщество рынка.

В холдинге подчёркивают: ключевым фактором устойчивости стали выстроенные партнёрские отношения. Как отметила коммерческий директор "Глобал Вижн" Ирина Хиль, именно доверие и совместная работа позволяют проходить турбулентные периоды без потери темпа.

"Партнёры — это люди, с которыми мы строим общее будущее. От этих отношений напрямую зависит наш общий успех. Поэтому для нас важно объединять банки, агентства недвижимости и вместе подводить итоги года", — подчеркнула Ирина Хиль.

По её словам, в 2025 году рынок недвижимости Самарской области снизился на 54% по сравнению с 2024 годом. На этом фоне "Глобал Вижн" не только удержал объёмы, но и показал прирост продаж на 20%. В холдинге называют этот результат совместным достижением команды и партнёров.

Президент Ассоциации Поволжской гильдии риэлторов Гузалия Рахматова отметила, что в условиях любых рыночных изменений решающим фактором остаются люди и подход к взаимодействию. Как рассказала эксперт, в проекте "Амград" выстроена понятная и прозрачная модель работы с агентствами недвижимости, что напрямую отражается на росте количества сделок.

"Компания активно строит и вводит дома в эксплуатацию. Продукт востребован рынком, поэтому число сделок с "Амградом" в этом году выросло несмотря на общие сложности", — сказала она.

О стратегическом партнёрстве с холдингом рассказала Ольга Третьякова, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Самарского отделения ПАО "Сбербанк". По её словам, сотрудничество началось ещё на этапе старта проекта и сегодня перешло в фазу системной совместной работы.

"Мы видим, как из пустого поля вырос полноценный макрорайон с кварталами и инфраструктурой. Нас объединяет стремление к новым бизнес-идеям и к тому, чтобы делать покупку жилья более понятной и удобной для человека", — отметила она.

Представители агентств недвижимости также подчеркнули востребованность проектов холдинга. В агентстве недвижимости "ЖилФонд" отметили, что концепция "город в городе", реализуемая в "Амграде", сегодня практически не имеет аналогов на локальном рынке, а сделки с проектами "Глобал Вижн" проходят быстро и комфортно для клиентов.

В "Глобал Вижн" подчёркивают: в условиях снижения рынка выигрывают не те, кто сокращает активность, а те, кто продолжает строить, вводить объекты и работать с партнёрами системно. Именно эта модель, по словам участников встречи, и позволила холдингу не просто пережить 2025 год, а выйти из него с ростом и заделом на следующий этап развития.