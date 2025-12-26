16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Девелоперский холдинг "Глобал Вижн" подвёл итоги 2025 года с партнёрами Дом промышленности продали авторемонтникам из Пензы Авито Недвижимость: доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год Жилой комплекс «ЗИМ Галерея» открывает доступ к эксклюзивам из закрытого пула квартир 86% покупателей разочарованы классом своего жилья

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Девелоперский холдинг "Глобал Вижн" подвёл итоги 2025 года с партнёрами

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пока рынок недвижимости Самарской области в 2025 году ушёл в минус более чем на 50%, холдинг "Глобал Вижн" показал рост продаж на 20%. Этот результат компания обсудила на партнёрском мероприятии, объединившем банки, агентства недвижимости и профессиональное сообщество рынка.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

В холдинге подчёркивают: ключевым фактором устойчивости стали выстроенные партнёрские отношения. Как отметила коммерческий директор "Глобал Вижн" Ирина Хиль, именно доверие и совместная работа позволяют проходить турбулентные периоды без потери темпа.

"Партнёры — это люди, с которыми мы строим общее будущее. От этих отношений напрямую зависит наш общий успех. Поэтому для нас важно объединять банки, агентства недвижимости и вместе подводить итоги года", — подчеркнула Ирина Хиль.

По её словам, в 2025 году рынок недвижимости Самарской области снизился на 54% по сравнению с 2024 годом. На этом фоне "Глобал Вижн" не только удержал объёмы, но и показал прирост продаж на 20%. В холдинге называют этот результат совместным достижением команды и партнёров.

Президент Ассоциации Поволжской гильдии риэлторов Гузалия Рахматова отметила, что в условиях любых рыночных изменений решающим фактором остаются люди и подход к взаимодействию. Как рассказала эксперт, в проекте "Амград" выстроена понятная и прозрачная модель работы с агентствами недвижимости, что напрямую отражается на росте количества сделок.

"Компания активно строит и вводит дома в эксплуатацию. Продукт востребован рынком, поэтому число сделок с "Амградом" в этом году выросло несмотря на общие сложности", — сказала она.

О стратегическом партнёрстве с холдингом рассказала Ольга Третьякова, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Самарского отделения ПАО "Сбербанк". По её словам, сотрудничество началось ещё на этапе старта проекта и сегодня перешло в фазу системной совместной работы.

"Мы видим, как из пустого поля вырос полноценный макрорайон с кварталами и инфраструктурой. Нас объединяет стремление к новым бизнес-идеям и к тому, чтобы делать покупку жилья более понятной и удобной для человека", — отметила она.

Представители агентств недвижимости также подчеркнули востребованность проектов холдинга. В агентстве недвижимости "ЖилФонд" отметили, что концепция "город в городе", реализуемая в "Амграде", сегодня практически не имеет аналогов на локальном рынке, а сделки с проектами "Глобал Вижн" проходят быстро и комфортно для клиентов.

В "Глобал Вижн" подчёркивают: в условиях снижения рынка выигрывают не те, кто сокращает активность, а те, кто продолжает строить, вводить объекты и работать с партнёрами системно. Именно эта модель, по словам участников встречи, и позволила холдингу не просто пережить 2025 год, а выйти из него с ростом и заделом на следующий этап развития.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4