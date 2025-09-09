В Самаре выставили на торги спорткомплекс "Старт"

В Самаре на продажу выставлен спорткомплекс "Старт", расположенный на ул. XXII Партсъезда, д. 1б. Соответствующее объявление опубликовано на Федресурсе.
Здание площадью 2643 кв. м и участок под ним в 1768 кв. м продаются по начальной стоимости 244 млн рублей. Заявки принимаются до 10 октября, торги пройдут 14 октября.
Объект выставлен на продажу в рамках банкротства ОАО Спорткомплекс "СТАРТ" братьев Александра и Дмитрия Гольдштейнов, которые в 90-е годы управляли активами завода аэродромного оборудования "Старт".
В июле этого года спорткомплекс выставлялся по начальной цене в 272 млн руб., однако на торги не было подано ни одной заявки.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.