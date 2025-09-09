16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выставили на торги спорткомплекс "Старт" ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии Давидюк выставил на продажу офисник в "Самара-Сити" за 2 млрд рублей В Самаре выбрали подрядчика, который снесет 11 домов в центре города Авито Недвижимость предложила арендаторам в числе первых звонить собственникам

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре выставили на торги спорткомплекс "Старт"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 182
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на продажу выставлен спорткомплекс "Старт", расположенный на ул. XXII Партсъезда, д. 1б. Соответствующее объявление опубликовано на Федресурсе.

Фото: nspd.gov.ru

Здание площадью 2643 кв. м и участок под ним в 1768 кв. м продаются по начальной стоимости 244 млн рублей. Заявки принимаются до 10 октября, торги пройдут 14 октября.

Объект выставлен на продажу в рамках банкротства ОАО Спорткомплекс "СТАРТ" братьев Александра и Дмитрия Гольдштейнов, которые в 90-е годы управляли активами завода аэродромного оборудования "Старт".

В июле этого года спорткомплекс выставлялся по начальной цене в 272 млн руб., однако на торги не было подано ни одной заявки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5