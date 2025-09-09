В Самаре выставили на торги спорткомплекс "Старт"

В Самаре на продажу выставлен спорткомплекс "Старт", расположенный на ул. XXII Партсъезда, д. 1б. Соответствующее объявление опубликовано на Федресурсе.

Здание площадью 2643 кв. м и участок под ним в 1768 кв. м продаются по начальной стоимости 244 млн рублей. Заявки принимаются до 10 октября, торги пройдут 14 октября.

Объект выставлен на продажу в рамках банкротства ОАО Спорткомплекс "СТАРТ" братьев Александра и Дмитрия Гольдштейнов, которые в 90-е годы управляли активами завода аэродромного оборудования "Старт".

В июле этого года спорткомплекс выставлялся по начальной цене в 272 млн руб., однако на торги не было подано ни одной заявки.