В Самаре выбрали подрядчика, который снесет 11 домов в центре города

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Департамент управления имуществом определился с подрядчиком, который снесет 11 расселенных домов. Речь идет об аварийных объектах капитального строительства.

На торги заявилось пять участников, но позже одна заявка была отозвана. Победителем стало ООО "Титан", предложившее выполнить услуги за 9,48 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 10,7 млн рублей.


В перечень объектов под снос вошли семь домов в Ленинском районе, по два — в Железнодорожном и Самарском:

  • Ленинский район, ул. Буянова, дом № 38-40 литера В
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 88 литера Ж
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 90 литеры В, В1
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 90 литеры Д, Д1
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 94 литеры Б, Б2
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 96 литеры В, В1,В2,В3,в, в1
  • Ленинский район, ул. Ленинская, дом № 107 литеры А, А1,а, а1
  • Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом № 50, литеры А, А1,А2,а, а1,а2
  • Железнодорожный район, ул. Буянова, дом № 41, литера А
  • Самарский район, ул. Ленинская, дом № 42 литеры А, А1,А2
  • Самарский район, ул. Водников, дом № 69 литеры В

