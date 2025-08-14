Сбер: какими эксперты видят будущее рынка недвижимости и строительной сферы

При поддержке Сбера в Самаре прошла конференция для лидеров строительной отрасли региона. Встреча объединила ключевых игроков рынка, застройщиков, риелторов и экспертов в области недвижимости. Участники обсудили актуальные тренды и перспективы развития сектора.
Во время конференции выступил Максим Левченко — автор книги "Продавец недвижимости" и программы "БАЗА" для риелторов. Тема его лекции — "Продажи новостроек в новых реалиях: как закрывать сделки, когда всё против тебя". Презентацию посвятили стратегиям работы в условиях меняющегося рынка.
Рынок недвижимости сегодня демонстрирует снижение среднего чека по ипотеке на уровне достаточно высоких процентных ставок. Более половины операций проходит за наличный расчет, доля сделок без ипотеки растет. В основном это касается вторичного жилья. Свыше 90% сделок с новостройками совершаются с использованием государственных программ поддержки. Это подтверждает их важность для поддержания активности строительной отрасли и доступности жилья для населения.
Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:
"Анализируя структуру жилищного кредитования в Самарской области, мы видим четко выраженные тенденции: более половины всех выдач, а именно 51%, приходится на первичный рынок недвижимости. Это демонстрирует востребованность новых жилых комплексов у самарцев. Вторичное жильё занимает значительную долю — 41%, что говорит о сохранении баланса на рынке, и 8% — это индивидуальная застройка".
За первые шесть месяцев 2025 года Сбербанк помог более 3,5 тысячам семей в Самарской области улучшить жилищные условия — размер финансовой поддержки составил почти 12 млрд рублей. Несмотря на снижение объема выдач на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, банк прогнозирует восстановление динамики и ожидает, что по итогам года объем жилищного кредитования достигнет 30 млрд рублей.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.