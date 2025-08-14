Сбер: какими эксперты видят будущее рынка недвижимости и строительной сферы

При поддержке Сбера в Самаре прошла конференция для лидеров строительной отрасли региона. Встреча объединила ключевых игроков рынка, застройщиков, риелторов и экспертов в области недвижимости. Участники обсудили актуальные тренды и перспективы развития сектора.

Во время конференции выступил Максим Левченко — автор книги "Продавец недвижимости" и программы "БАЗА" для риелторов. Тема его лекции — "Продажи новостроек в новых реалиях: как закрывать сделки, когда всё против тебя". Презентацию посвятили стратегиям работы в условиях меняющегося рынка.

Рынок недвижимости сегодня демонстрирует снижение среднего чека по ипотеке на уровне достаточно высоких процентных ставок. Более половины операций проходит за наличный расчет, доля сделок без ипотеки растет. В основном это касается вторичного жилья. Свыше 90% сделок с новостройками совершаются с использованием государственных программ поддержки. Это подтверждает их важность для поддержания активности строительной отрасли и доступности жилья для населения.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Анализируя структуру жилищного кредитования в Самарской области, мы видим четко выраженные тенденции: более половины всех выдач, а именно 51%, приходится на первичный рынок недвижимости. Это демонстрирует востребованность новых жилых комплексов у самарцев. Вторичное жильё занимает значительную долю — 41%, что говорит о сохранении баланса на рынке, и 8% — это индивидуальная застройка".

За первые шесть месяцев 2025 года Сбербанк помог более 3,5 тысячам семей в Самарской области улучшить жилищные условия — размер финансовой поддержки составил почти 12 млрд рублей. Несмотря на снижение объема выдач на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, банк прогнозирует восстановление динамики и ожидает, что по итогам года объем жилищного кредитования достигнет 30 млрд рублей.