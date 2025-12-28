Житель Тольятти переночевал у малознакомого мужчины и избил его за кончившийся алкоголь

В Тольятти суд вынес приговор 41-летнему уроженцу Павлодарской области, которого обвиняли в нападении и угрозе убийством. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.
5 марта 2025 г. в магазине на ул. Фрунзе он познакомился с мужчиной и согласился выпить у него дома. Ранее в этот день обвиняемый поссорился с сожительницей и ушел из дома, поэтому переночевал у нового знакомого. Утром, проснувшись в чужой квартире и обнаружив, что алкоголь закончился, он пришел в ярость и напал на хозяина жилья со скалкой. Потерпевший сначала заперся на балконе, потом выбежал в подъезд и просил о помощи, а потом, когда гость выбежал за ним, смог увернуться, зайти назад в квартиру и закрыться. Пострадавший получил легкие травмы.
В суде обвиняемый признал вину и получил четыре месяца ограничения свободы.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.