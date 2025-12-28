Житель Тольятти переночевал у малознакомого мужчины и избил его за кончившийся алкоголь

В Тольятти суд вынес приговор 41-летнему уроженцу Павлодарской области, которого обвиняли в нападении и угрозе убийством. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

5 марта 2025 г. в магазине на ул. Фрунзе он познакомился с мужчиной и согласился выпить у него дома. Ранее в этот день обвиняемый поссорился с сожительницей и ушел из дома, поэтому переночевал у нового знакомого. Утром, проснувшись в чужой квартире и обнаружив, что алкоголь закончился, он пришел в ярость и напал на хозяина жилья со скалкой. Потерпевший сначала заперся на балконе, потом выбежал в подъезд и просил о помощи, а потом, когда гость выбежал за ним, смог увернуться, зайти назад в квартиру и закрыться. Пострадавший получил легкие травмы.

В суде обвиняемый признал вину и получил четыре месяца ограничения свободы.