"Северсталь Сеть" признана "Лучшей федеральной сбытовой сетью 2025 года"

"Северсталь Сеть" получила награду "Лучшая федеральная сбытовая сеть 2025 года" среди металлургических компаний России по версии Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Эксперты отметили масштаб и эффективность компании в работе со средним и малым бизнесом, развитую складскую инфраструктуру, широкий сортамент металлопродукции и высокий уровень сервиса.

В ноябре 2025 года "Северсталь" объявила об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под брендом "Северсталь Сеть", которая сегодня включает 38 филиалов и 66 складов в России и Республике Беларусь общей площадью более 420 тысяч квадратных метров.

Клиентам доступны более 4000 товарных позиций в наличии на складах— от плоского до трубного проката, с возможностью покупки от одной пачки, бунта или рулона. Масштабная складская инфраструктура позволяет быстро оформить заказ с ближайшего склада — с возможностью самовывоза или автодоставки.

Для развития в ключевых нишах клиента компания предлагает инновационные решения, профессиональную техническую поддержку и продукцию с улучшенными свойствами: для строительной отрасли — прокат Coversafe для сэндвич-панелей, кровельные бренды Rooftop, для машиностроения — линейку высокопрочных сталей POWERS, специализированный прокат Steelazer для лазерной резки, для инфраструктурных проектов — многогранные шпунты Grani и Grani Pro и другие продукты.

Для повышения эффективности работы с металлом компания развивает сеть сервисных металлоцентров по всей стране. Клиентам доступны услуги точной резки малотоннажных партий в любые размеры, вариативность сортировки для любого сортамента. Продукция поставляется по всей России с учётом требований к транспортировке и хранению. Каждая партия проходит многоступенчатый контроль качества — от отгрузки до передачи продукции клиенту.

Развитие цифровых сервисов является одним из стратегических направлений "Северстали", которое помогает клиентам малого и среднего бизнеса работать с компанией проще, быстрее, прозрачнее. Ядром e‑commerce‑экосистемы выступает интернет‑магазин "Северсталь Маркет" — удобный инструмент для быстрых покупок металлопродукции. Платформа сочетает интуитивную навигацию, современный интерфейс и широкий набор сервисов: актуальные цены и остатки на складах "Северсталь Сети" в режиме реального времени, оформление заказов в несколько кликов, расчёт стоимости доставки, отсрочку платежа, а также преимущества обновлённой программы лояльности Plus для постоянных клиентов, признанной лучшей B2B‑программой лояльности в России по версии престижной международной премии CX World Awards.

Результаты подтверждают востребованность цифровых инструментов — за десять месяцев 2025 года объём продаж через "Северсталь Маркет" вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

"Для нас эта награда — индикатор того, что мы движемся в верном направлении, — отметил директор "Северсталь Сеть" Виктор Романовский. — Мы стремимся быть для клиентов МСБ не просто поставщиком, а стратегическим партнером. Наша цель — чтобы бизнес наших клиентов рос быстрее рынка, а наша экспертиза, продукты, решения и сервисы стали для них реальным конкурентным преимуществом".