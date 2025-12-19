16+
Экономика и бизнес

"Северсталь Сеть" признана "Лучшей федеральной сбытовой сетью 2025 года"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Северсталь Сеть" получила награду "Лучшая федеральная сбытовая сеть 2025 года" среди металлургических компаний России по версии Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Эксперты отметили масштаб и эффективность компании в работе со средним и малым бизнесом, развитую складскую инфраструктуру, широкий сортамент металлопродукции и высокий уровень сервиса.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

В ноябре 2025 года "Северсталь" объявила об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под брендом "Северсталь Сеть", которая сегодня включает 38 филиалов и 66 складов в России и Республике Беларусь общей площадью более 420 тысяч квадратных метров.

Клиентам доступны более 4000 товарных позиций в наличии на складах— от плоского до трубного проката, с возможностью покупки от одной пачки, бунта или рулона. Масштабная складская инфраструктура позволяет быстро оформить заказ с ближайшего склада — с возможностью самовывоза или автодоставки.

Для развития в ключевых нишах клиента компания предлагает инновационные решения, профессиональную техническую поддержку и продукцию с улучшенными свойствами: для строительной отрасли — прокат Coversafe для сэндвич-панелей, кровельные бренды Rooftop, для машиностроения — линейку высокопрочных сталей POWERS, специализированный прокат Steelazer для лазерной резки, для инфраструктурных проектов — многогранные шпунты Grani и Grani Pro и другие продукты.

Для повышения эффективности работы с металлом компания развивает сеть сервисных металлоцентров по всей стране. Клиентам доступны услуги точной резки малотоннажных партий в любые размеры, вариативность сортировки для любого сортамента. Продукция поставляется по всей России с учётом требований к транспортировке и хранению. Каждая партия проходит многоступенчатый контроль качества — от отгрузки до передачи продукции клиенту.

Развитие цифровых сервисов является одним из стратегических направлений "Северстали", которое помогает клиентам малого и среднего бизнеса работать с компанией проще, быстрее, прозрачнее. Ядром e‑commerce‑экосистемы выступает интернет‑магазин "Северсталь Маркет" — удобный инструмент для быстрых покупок металлопродукции. Платформа сочетает интуитивную навигацию, современный интерфейс и широкий набор сервисов: актуальные цены и остатки на складах "Северсталь Сети" в режиме реального времени, оформление заказов в несколько кликов, расчёт стоимости доставки, отсрочку платежа, а также преимущества обновлённой программы лояльности Plus для постоянных клиентов, признанной лучшей B2B‑программой лояльности в России по версии престижной международной премии CX World Awards.

Результаты подтверждают востребованность цифровых инструментов — за десять месяцев 2025 года объём продаж через "Северсталь Маркет" вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

"Для нас эта награда — индикатор того, что мы движемся в верном направлении, — отметил директор "Северсталь Сеть" Виктор Романовский. — Мы стремимся быть для клиентов МСБ не просто поставщиком, а стратегическим партнером. Наша цель — чтобы бизнес наших клиентов рос быстрее рынка, а наша экспертиза, продукты, решения и сервисы стали для них реальным конкурентным преимуществом".

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2024 году было произведено 10,4 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK и канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

