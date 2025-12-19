Авито запустили обучающее видео о безопасных покупках в интернете

Авито запустили новый анимационный ролик, посвященный ключевым правилам безопасных покупок в интернете. Видео рассчитано на широкую аудиторию — как детей, так и взрослых — и будет транслироваться в регионах России. Проект реализован совместно с АНО "Цифровая экономика", в рамках всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез".

Ролик уже был показан в московском метро и наземном транспорте более чем на 34 тыс. медиаэкранов. В нем рассказывается о том, как проверять продавцов и товары, на что обращать внимание при общении, а также как защищать личные данные и использовать встроенные инструменты защиты на цифровых платформах. Цель проекта — повысить цифровую грамотность пользователей и снизить риски при совершении онлайн-сделок.

"Интернет стирает границы, сегодня любой товар или услугу можно заказать в несколько кликов, даже в самом отдаленном уголке страны. Но важно, чтобы каждая сделка приносила только положительные эмоции и была безопасной, — комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито. — Современные платформы предлагают целый ряд встроенных инструментов защиты. Наш ролик в легкой форме напоминает, как правильно этими инструментами пользоваться, чтобы быть уверенным в удачной покупке".

"Совместно с Авито мы создали просветительский ролик проекта "Цифровой ликбез" о безопасных покупках в интернете. Современные цифровые платформы предлагают встроенные инструменты защиты, которые делают процесс оплат не только удобнее, но и безопаснее. Наша цель — напомнить миллионам жителей страны, как сохранить контроль и уверенность при каждой онлайн-покупке", — прокомментировала Ольга Франчук, заместитель директора направления "Кадровый суверенитет" АНО "Цифровая экономика".