16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито запустили обучающее видео о безопасных покупках в интернете Билайн запустил "план б." с нейросетями в MAX В новогодние дни россиянам обнулят мобильный трафик Новый год начнется с "Ландышами": продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 января МТС запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

Интернет Транспорт и связь

Авито запустили обучающее видео о безопасных покупках в интернете

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито запустили новый анимационный ролик, посвященный ключевым правилам безопасных покупок в интернете. Видео рассчитано на широкую аудиторию — как детей, так и взрослых — и будет транслироваться в регионах России. Проект реализован совместно с АНО "Цифровая экономика", в рамках всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез".

Ролик уже был показан в московском метро и наземном транспорте более чем на 34 тыс. медиаэкранов. В нем рассказывается о том, как проверять продавцов и товары, на что обращать внимание при общении, а также как защищать личные данные и использовать встроенные инструменты защиты на цифровых платформах. Цель проекта — повысить цифровую грамотность пользователей и снизить риски при совершении онлайн-сделок.

"Интернет стирает границы, сегодня любой товар или услугу можно заказать в несколько кликов, даже в самом отдаленном уголке страны. Но важно, чтобы каждая сделка приносила только положительные эмоции и была безопасной, — комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито. — Современные платформы предлагают целый ряд встроенных инструментов защиты. Наш ролик в легкой форме напоминает, как правильно этими инструментами пользоваться, чтобы быть уверенным в удачной покупке".

"Совместно с Авито мы создали просветительский ролик проекта "Цифровой ликбез" о безопасных покупках в интернете. Современные цифровые платформы предлагают встроенные инструменты защиты, которые делают процесс оплат не только удобнее, но и безопаснее. Наша цель — напомнить миллионам жителей страны, как сохранить контроль и уверенность при каждой онлайн-покупке", — прокомментировала Ольга Франчук, заместитель директора направления "Кадровый суверенитет" АНО "Цифровая экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4