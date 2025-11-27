16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лёха, без тебя так плохо: создатели сериала "Ландыши" не раскрывают интригу с главным героем во втором сезоне В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро Тысячи поводов для встречи: новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков Авито: 48% жителей ПФО доверяют рекламе в интернете В Москве обсудят, как вырастить ИТ-таланты и помочь им в самореализации

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Лёха, без тебя так плохо: создатели сериала "Ландыши" не раскрывают интригу с главным героем во втором сезоне

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первый сезон истории любви наследницы миллиардера Кати (Ника Здорик) и простого офицера Лехи (Сергей Городничий) стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца миллионов зрителей. С момента премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в январе 2025-го "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+) набрал более 100 миллионов просмотров и удерживает статус одного из самых популярных российских сериалов года.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Во втором сезоне, который получил название "Ландыши. Вторая весна" (18+), главную героиню ждут непростые испытания: борьба за огромное наследство, распад музыкальной группы, но, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится герой Сергея Городничего в продолжении истории, пока остается загадкой. Создатели сериала представили тизер второго сезона, в котором интрига так и не раскрыта. Премьера продолжения состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink уже совсем скоро.

Юрий Сапронов, автор идеи, продюсер и сценарист:

"Мы действительно держим интригу до последнего. Наша героиня отчаянно ищет Лёху, и, кажется, вместе с ней его ищет и ждет вся страна. Где Лёха? Обещаем, сюжетные повороты удивят даже тех, кто думает, что все уже понял".

Тизер сериала "Ландыши. Вторая весна":

Производством сериала "Ландыши. Вторая весна" занимается компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), АНО "Таврида.Арт" и контент-студии "Юг. Кино". Режиссером сериала выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Ника Здорик, актриса:

"После выхода первого сезона моя жизнь изменилась буквально за одну ночь. Уже 2 января мы с Сергеем Городничим и всей командой проснулись абсолютно новыми людьми — знаменитыми. Это невероятно. Неописуемо. Страшно. Приятно. Волнительно. Радостно. Но главное — наша история действительно откликнулась зрителям и стала для кого-то сильной поддержкой, для кого-то — ностальгией, а для кого-то — мечтой. Мечтой встретить своего Лёху и свою Катю. Мне до сих пор очень много пишут, и это невероятно важно для меня. Люди делятся эмоциями, ждут продолжения сериала, рассказывают личные истории — порой очень непростые. У некоторых похожая боль, как у моей героини. И я чувствую большую ответственность за то доверие, которое мне оказано. Это вдохновляет и обязывает одновременно".

Ирина Паутова, актриса (Света — антагонистка главной героини):

"Честно говоря, "Ландыши" — первый проект, который посмотрело практически все мое окружение, примерно 98% всех моих знакомых. Так что точно появились новые темы для обсуждения. Конечно, этот сериал привлек огромное внимание и к проекту, и ко мне, и к тому, что происходит в моей жизни".

Музыка вновь станет полноценным героем истории — номера будут полноценной частью повествования, превращаясь в отдельные клипы-сказки. Для второго сезона создано десять оригинальных саундтреков, а всего в проекте прозвучит около 50 композиций. Зрители услышат как любимых артистов из первого сезона — Женю Трофимова, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA, — так и новые имена.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30