Лёха, без тебя так плохо: создатели сериала "Ландыши" не раскрывают интригу с главным героем во втором сезоне

Первый сезон истории любви наследницы миллиардера Кати (Ника Здорик) и простого офицера Лехи (Сергей Городничий) стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца миллионов зрителей. С момента премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в январе 2025-го "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+) набрал более 100 миллионов просмотров и удерживает статус одного из самых популярных российских сериалов года.

Во втором сезоне, который получил название "Ландыши. Вторая весна" (18+), главную героиню ждут непростые испытания: борьба за огромное наследство, распад музыкальной группы, но, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится герой Сергея Городничего в продолжении истории, пока остается загадкой. Создатели сериала представили тизер второго сезона, в котором интрига так и не раскрыта. Премьера продолжения состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink уже совсем скоро.

Юрий Сапронов, автор идеи, продюсер и сценарист:

"Мы действительно держим интригу до последнего. Наша героиня отчаянно ищет Лёху, и, кажется, вместе с ней его ищет и ждет вся страна. Где Лёха? Обещаем, сюжетные повороты удивят даже тех, кто думает, что все уже понял".

Тизер сериала "Ландыши. Вторая весна":

Производством сериала "Ландыши. Вторая весна" занимается компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), АНО "Таврида.Арт" и контент-студии "Юг. Кино". Режиссером сериала выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Ника Здорик, актриса:

"После выхода первого сезона моя жизнь изменилась буквально за одну ночь. Уже 2 января мы с Сергеем Городничим и всей командой проснулись абсолютно новыми людьми — знаменитыми. Это невероятно. Неописуемо. Страшно. Приятно. Волнительно. Радостно. Но главное — наша история действительно откликнулась зрителям и стала для кого-то сильной поддержкой, для кого-то — ностальгией, а для кого-то — мечтой. Мечтой встретить своего Лёху и свою Катю. Мне до сих пор очень много пишут, и это невероятно важно для меня. Люди делятся эмоциями, ждут продолжения сериала, рассказывают личные истории — порой очень непростые. У некоторых похожая боль, как у моей героини. И я чувствую большую ответственность за то доверие, которое мне оказано. Это вдохновляет и обязывает одновременно".

Ирина Паутова, актриса (Света — антагонистка главной героини):

"Честно говоря, "Ландыши" — первый проект, который посмотрело практически все мое окружение, примерно 98% всех моих знакомых. Так что точно появились новые темы для обсуждения. Конечно, этот сериал привлек огромное внимание и к проекту, и ко мне, и к тому, что происходит в моей жизни".

Музыка вновь станет полноценным героем истории — номера будут полноценной частью повествования, превращаясь в отдельные клипы-сказки. Для второго сезона создано десять оригинальных саундтреков, а всего в проекте прозвучит около 50 композиций. Зрители услышат как любимых артистов из первого сезона — Женю Трофимова, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA, — так и новые имена.