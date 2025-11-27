В воскресенье, 23 ноября, делегация Самарской области приняла участие во всероссийском Конгрессе наблюдателей, который состоялся в Москве.
Ключевое мероприятие для обмена опытом, лучшими практиками в сфере общественного наблюдения было организовано впервые Общероссийским общественным движением "Корпус "За чистые выборы" при поддержке Фонда президентских грантов.
Приветствия участникам всероссийского Конгресса направили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Сегодня общественное наблюдение является важным условием доверия людей к выборам. Ваша деятельность позволяет объективно и непредвзято оценить состязательность кандидатов и политических партий, гарантировать, что выборные должности и депутатские мандаты замещаются исключительно в соответствии с волеизъявлением избирателей", — озвучил обращение Сергей Кириенко заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.
В приветствии главы ЦИК России Эллы Памфиловой было особо отмечено, что общественное наблюдение — маркер качества голосования.
Программа Конгресса включала в себя пленарное заседание, работу участников в пяти тематических секциях, а также подведение итогов работы, где было оглашено и принято заявление участников Всероссийского Конгресса наблюдателей.
Участниками конгресса стали общественные наблюдатели со всех регионов Российской Федерации. Самарскую область на Конгрессе представили общественные наблюдатели из Самары, Отрадного и Шенталинского района, а также член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский.
"Организаторы Конгресса обеспечили деловую атмосферу на всех этапах его проведения, внесли креативные начала в профессиональное общение наблюдателей, специалистов в области электоральных отношений, законодательного регулирования. Весьма интересными были коллективные поиски оптимальных решений спорных вопросов организации работы по вовлечению избирателей в наблюдательный процесс, их мотивации на служение идее демократии, укреплению легитимности выборов, публичной власти. По результатам участия в работе на Конгрессе осталось чувство благодарности его организаторам" — отметил Виктор Полянский.
"Конгресс стал отличной площадкой для профессионального роста и развития навыков общественного наблюдения, что особенно важно для обеспечения прозрачности избирательного процесса" — поделилась своим мнением общественный наблюдатель из Шенталинского района Анна Власова.
