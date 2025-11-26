Самарская делегация участвует в V Конгрессе молодых ученых

В среду, 26 ноября, в Научно-технологическом университете "Сириус" официально открылся V Конгресс молодых ученых, ставший ключевым событием объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий.

Цель мероприятия - объединить усилия представителей научного сообщества, государственных органов и бизнеса для выработки эффективных решений, направленных на инновационное развитие российского общества и экономики. Конгресс молодых ученых и мероприятия-спутники проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

В состав делегации Самарской области вошли представители образовательных организаций высшего образования, чьи достижения уже получили признание.

Ключевая тема Конгресса - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего". Той же теме будет посвящено пленарное заседание. В программу войдут четыре тематических трека, посвященные научному развитию ключевых и стратегических отраслей, реализации инициатив Десятилетия науки и технологий, развитию научной инфраструктуры и кадрового потенциала, международному научному сотрудничеству.

"Мы гордимся участием наших талантливых исследователей и разработчиков в таком важном событии, как V Конгресс молодых ученых. Именно здесь рождаются смелые научные идеи, которые завтра преобразуют нашу жизнь. Самарская область готова продемонстрировать свои уникальные компетенции в космической отрасли, авиастроении, медицине и экологии. Наш регион ставит амбициозные цели по развитию инфраструктуры и кадрового потенциала, и участие в Конгрессе позволяет нам укреплять сотрудничество с ведущими научными центрами страны, создавая основу для устойчивого роста и процветания", - рассказал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Марина Березова, к.т.н., директор Высшей школы дизайна и искусства Поволжского государственного университета сервиса, представляет на конгрессе проект "Виртуальная образовательная платформа "Дизайн-конструктор БПЛА". "Мероприятие, безусловно, поможет познакомиться с командами, которые работают в данном направлении, поможет найти специалистов, которые будут заинтересованы в дальнейшем совместном развитии проекта", - считает Марина Березова.

Особое внимание уделяется региональной составляющей. Впервые на выставке форума Самарская область будет представлена отдельным выставочным стендом, демонстрирующим как результаты реализованных технологических проектов, так и перспективы развития региона. Также здесь представлен макет межвузовского кампуса и прилегающей территории, который губернатор Вячеслав Федорищев представил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей поездки главы государства в Самарскую область.

Перед стартом конгресса глава региона Вячеслав Федорищев встретился с делегатами Самарской области. В рамках встречи обсуждались планы и задачи в научной сфере, которые стоят перед регионом.

На конгрессе представители научной общественности и вузов Самарской области представят широкий спектр уникальных разработок и проектов, в том числе макет малого космического аппарата для радиолокационного наблюдения Земли, беспилотники нового поколения с увеличенной дальностью полета и возможностями автономного функционирования, мини-турбореактивный двигатель, предназначенный для сверхлегких беспилотных аппаратов и перспективных видов транспорта, инновационная система мониторинга замкнутых пространств с применением дронов, программно-аппаратный комплекс для реабилитационных мероприятий с элементами виртуальной реальности и искусственным интеллектом, презентационный макет проекта современного межвузовского кампуса им. Куйбышева, предназначенного для подготовки высококвалифицированных кадров и реализации научных исследований.

Основной программой форума станут сессии, семинары и круглые столы, посвященные актуальным вопросам современной науки и технологий. Особое внимание уделено таким направлениям, как биотехнологии, цифровизация производства, космические исследования, энергетика и экология. Обсуждение актуальных вопросов позволит участникам обменяться мнениями, выработать новые подходы и сформировать совместные планы действий на ближайшие годы.

Участниками Конгресса станут ведущие ученые и эксперты в сфере науки и техники, представители крупных компаний, образовательных учреждений и региональных властей. Среди приглашенных гостей ожидаются специалисты международного уровня, способные предложить свежие идеи и перспективы для дальнейшего сотрудничества.