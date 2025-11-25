Самарские ветераны СВО смогут получить образование в московском вузе на особых условиях

Соглашение о сотрудничестве 24 ноября подписали руководитель Ассоциации ветеранов СВО региона Денис Михайлин и ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев.
Представители Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, участники и выпускники региональной программы "Школа героев", занимающие руководящие посты, смогут на особых условиях получить высшее или дополнительное образование в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Обучение позволит приобрести востребованные навыки и компетенции, которые усилят позиции на местах тех, кто продолжает служить на благо общества, подчеркнул Денис Михайлин.
"Я рад, что все больше наших ребят занимают посты в муниципальных органах власти, в Правительстве Самарской области, подведомственных учреждениях. Мы оказываем им активное содействие в трудоустройстве, поддерживая позицию президента — вовлекать ветеранов СВО в политическую жизнь, доверяя самые ответственные задачи", - сказал он.
В настоящее время Денис Михайлин учится в этом вузе в магистратуре, в институте открытого образования по специальности "Государственное и муниципальное управление".
Также в тот же день, 24 ноября, в университете открыли выставку "Наши герои" (12+), которая посвящена студентам — участникам СВО. На стендах в том числе представлены портреты Дениса Михайлина и Героя РФ Максима Девятова.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу